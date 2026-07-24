Алтайскому экспортеру вернули 2,3 млн рублей излишне начисленных пошлин

После прокурорского вмешательства таможня вернула предпринимателю всю сумму

24 июля 2026, 09:45, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Предпринимателю из Алтайского края вернули 2,3 млн рублей, которые он потратил на незаконно начисленные пошлины. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Экспортеру сельскохозяйственной продукции во время таможенной проверки необоснованно вменили нарушение условий отправки товаров единой партией. После этого ему незаконно доначислили таможенные платежи», — сообщили в надзорном органе.

После проверки, проведенной Барнаульской транспортной прокуратурой, сумму вернули в полном объеме.