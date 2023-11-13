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Американские военные погибли при ударе по базе в Сирии

Точное число жертв, как и масштабы разрушений, представители армии не уточнили

13 ноября 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Американскую военную базу "Конико" на востоке Сирии поразили ракетами. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Al Mayadeen, в результате атаки погибли несколько военнослужащих.

"Конико" – одна из крупнейших американских баз на сирийских нефтяных месторождениях наравне с "Аль-Омар". За минувший год ее трижды атаковали.

По информации представителей органов безопасности и армии, новый удар стал причиной гибели людей. Точное число жертв, как и масштабы разрушений, они не уточнили.

США

Комментарии 5

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Гость

10:53:01 13-11-2023

А им там вообще кто разрешил размещаться?!

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Гость

11:16:02 13-11-2023

Мировой жандарм, разрешение не проит.

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Гость

13:34:55 13-11-2023

Может уйдут из Сирии

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Гость

13:48:44 13-11-2023

А кто удар нанес? Не друзья ли израильтяне?

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Гость

19:55:22 13-11-2023

По чаще и по больше. Только так этих паразитов можно выгнать из Сирии.

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