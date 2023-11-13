Американские военные погибли при ударе по базе в Сирии
Точное число жертв, как и масштабы разрушений, представители армии не уточнили
13 ноября 2023, 10:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Американскую военную базу "Конико" на востоке Сирии поразили ракетами. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Al Mayadeen, в результате атаки погибли несколько военнослужащих.
"Конико" – одна из крупнейших американских баз на сирийских нефтяных месторождениях наравне с "Аль-Омар". За минувший год ее трижды атаковали.
По информации представителей органов безопасности и армии, новый удар стал причиной гибели людей. Точное число жертв, как и масштабы разрушений, они не уточнили.
10:53:01 13-11-2023
А им там вообще кто разрешил размещаться?!
11:16:02 13-11-2023
Мировой жандарм, разрешение не проит.
13:34:55 13-11-2023
Может уйдут из Сирии
13:48:44 13-11-2023
А кто удар нанес? Не друзья ли израильтяне?
19:55:22 13-11-2023
По чаще и по больше. Только так этих паразитов можно выгнать из Сирии.