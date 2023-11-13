Американские военные погибли при ударе по базе в Сирии

Точное число жертв, как и масштабы разрушений, представители армии не уточнили

13 ноября 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Американскую военную базу "Конико" на востоке Сирии поразили ракетами. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на Al Mayadeen, в результате атаки погибли несколько военнослужащих.

"Конико" – одна из крупнейших американских баз на сирийских нефтяных месторождениях наравне с "Аль-Омар". За минувший год ее трижды атаковали.

По информации представителей органов безопасности и армии, новый удар стал причиной гибели людей. Точное число жертв, как и масштабы разрушений, они не уточнили.