Английский, ИТ и гибкие навыки. Что предлагает "Частная школа "Топ" в Барнауле

Здесь стартовал набор на новый учебный год

07 июля 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFHyiU2M

Современная "Частная школа "Топ" / Фото предоставлено компанией

В Барнауле растет интерес к частному образованию — кому-то важно, чтобы ребенок не сидел до ночи над "домашкой", кто-то ищет спокойную атмосферу и небольшие классы, а для кого-то в приоритете углубленная подготовка, современные предметы и ранняя профориентация. Один из хороших вариантов — "Частная школа "Топ", где объявили набор учеников на 2026–2027 учебный год. Рассказываем, как там выстроили систему образования и в чем ее особенность.

Обучение нового формата

"Частная школа "Топ" — современное учебное заведение, работающее по программе, которая полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам. При этом главные акценты сделали на углубленном изучении информационных технологий (ИТ) и английского языка.

Школа — часть крупной федеральной сети "Академия Топ", в структуру которой входят более 260 филиалов дополнительного образования для детей и взрослых. Среди них — ИT-колледж со 130 филиалами по стране, ИT-университет (15 филиалов), языковая академия (20 филиалов), а также междугородние и международные детские лагеря.

Сейчас в школе ведется набор учащихся на 2026–2027 учебный год. Заявления принимают в:

начальную школу с первого по четвертый класс;

среднюю школу с пятого по десятый класс;

группы по подготовке к школе для детей с пяти до семи лет.

Роботы, графика, дизайн, программирование

Одно из ключевых направлений школы — информационные технологии. Дети занимаются программированием, создают мобильные приложения, сайты, моделируют 3Д-объекты, разрабатывают игры и роботов, занимаются графическим дизайном, фото- и видеосъемкой.

Ученики выполняют как самостоятельные работы, так и коллективные проекты, причем курируют их педагоги с действующим опытом в ИT-сфере. Такой подход помогает ребенку не просто узнать о востребованных профессиях, а понять, где именно он может применить свои способности и цифровые навыки.

Современная "Частная школа Топ" / Фото предоставлено компанией

Практический английский и мягкие навыки

Английский язык в "Частной школе "Топ" дети изучают каждый день с первого класса. В программе много практики и занятий. Также работает разговорный клуб Speaking Club ("Спикин Клаб"), где школьники учатся свободнее использовать язык в общении.

Кроме обычных предметов, в школе уделяют внимание мягким навыкам. Дети развивают эмоциональный интеллект, критическое мышление, лидерство, умение общаться, работать в команде, выступать перед аудиторией и разбираться в основах финансовой грамотности.

Современная "Частная школа "Топ" / Фото предоставлено компанией

Учебный процесс

Занятия проходят в небольших классах — до 16 человек. Благодаря этому учитель может больше внимания уделить каждому ребенку. Домашние задания не задают в привычном объеме: основное выполняется в школе под контролем педагогов и тьюторов. При этом программа насыщенная, поэтому в расписании есть перерывы для отдыха и приема пищи. Для детей предусмотрено сбалансированное трехразовое меню с учетом возраста.

Родители не остаются без обратной связи — каждую неделю им приходят отчеты об успеваемости и достижениях ребенка по всем дисциплинам.

А еще здесь особый психологический климат. Весь коллектив, в том числе педагоги-психологи, поддерживают комфортную среду, помогая ученикам выстраивать взаимоотношения. Такой подход снижает риски возникновения конфликтов и буллинга, дети чувствуют себя увереннее.

Условия поступления

Для поступления детям необходимо пройти вступительное тестирование и собеседование.

Записаться на экскурсию и узнать наличие мест в классах можно по телефону +7 (3852) 552 645 или на сайте.

Количество мест на 2026–2027 учебный год ограничено.

АНО ДПО Филиал "Академия Топ Барнаул"

Адрес: улица Кирова, 51а

Тел.: +7 (3852) 552 645

СайтФилиал Академия "Топ" Барнаул (юр. адрес 121170, г. Москва, пр. Кутузовский, 36)

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