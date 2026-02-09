Аноним подарил алтайскому отделению "ЛизаАлерт" большой монитор для дронов

Благодаря ему поисковики смогут разглядеть следы пропавшего человека

09 февраля 2026, 20:36, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Поисково‑спасательный отряд "ЛизаАлерт" в Алтайском крае получил большой специализированный монитор для управления дронами. Как сообщили в Telegram-канале отряда, подарок был сделан человеком, пожелавшим остаться анонимным.

«На нем (новом мониторе. — Прим. ред.) четко различимы мельчайшие детали: объекты, особенности рельефа, следы и, конечно, сам человек. Это та аналитическая информация, от точности восприятия которой может напрямую зависеть жизнь», — указывается в сообщении.

Как добавили в "ЛизаАлерт", новый монитор позволяет нескольким специалистам одновременно наблюдать за полетом, что идеально подходит для обучения новичков. Отряд поблагодарил человека, сделавшего подарок, за весомую и практичную поддержку, подчеркнув, что этот вклад значительно усилит возможности в поиске людей.

Поисковики выразили отдельную благодарность товарищу по отряду Сергею с позывным "Феникс", который передал удобный ремешок на шею для пульта управления. «Каждый такой вклад — будь то мощный монитор или практичный аксессуар — это не просто вещь. Это еще один шанс найти человека быстрее», — отметили в отряде.