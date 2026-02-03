Пропавшего молодого мужчину ищут в Бийске уже почти четыре месяца

Волонтеры не исключают, что пропавший может находиться не в Бийске

03 февраля 2026, 15:47, ИА Амител

Фото: "ЛизаАлерт" Алтайский край

В Бийске волонтеры начали поиски 27-летнего мужчины, о местонахождении которого ничего неизвестно с середины октября. К розыску подключился добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт".

По ориентировке отряда Александр Наумов пропал 16 октября в наукограде. С того дня связи с ним не было, а информация о том, в какой одежде он находился в момент исчезновения, отсутствует.

Сообщается, что рост мужчины составляет около 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы каштановые, глаза карие. Волонтеры не исключают, что пропавший может находиться не в Бийске, а в других районах Алтайского края.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о возможном местонахождении Александра Наумова, просят сообщить об этом по телефону экстренных служб 112 или на горячую линию поискового отряда 8 800 700 54 52.