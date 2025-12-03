Аварийные дома и развитие Потока. В Барнауле обсудили переселение граждан в лучшее жилье

Работа по расселению граждан из аварийного жилищного фонда продолжается

03 декабря 2025, 19:30, ИА Амител

Жилой дом в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В администрации Барнаула обсудили, как будет идти переселение горожан из аварийного жилья: власти заложили на эти цели 1,37 млрд рублей, уже расселили 628 человек, а следующим крупным этапом станет развитие микрорайона Поток, где определен инвестор и готовится заключение договора о комплексном освоении территории.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, 2 декабря в мэрии Барнаула прошло совещание по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе в рамках реализации комплексного развития территории. В обсуждении приняли участие первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров, заместитель главы по городскому хозяйству Сергей Татьянин, глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев и представители профильных комитетов.

«В 2025 году на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрено 1,375 млрд рублей, в том числе средства Фонда развития территорий – 64,4 млн рублей, средства краевого бюджета – 248,7 млн рублей, средства городского бюджета – 1,062 млрд рублей. В настоящее время расселено 628 человек из 292 помещений. Работа по расселению граждан из аварийного жилищного фонда продолжается», – информировала заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Анастасия Селищева.

На совещании также обсудили вопрос переселения граждан в рамках комплексного развития территории жилой застройки микрорайона Поток.

25 ноября комитет по земельным ресурсам и землеустройству провел аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории микрорайона Поток. По его итогам планируется заключить договор о комплексном развитии территории с ООО "СЗ "Поток", входящим в группу компаний "Союз".

По итогам совещания комитет ЖКХ получил отдельное поручение – собрать подробный перечень всех помещений в домах, которые подлежат расселению в рамках комплексного развития микрорайона Поток. Эти данные понадобятся для последующей работы с жителями, которые ждут переселения.

Ранее сообщалось, что проект "Поток" предполагает масштабное обновление квартала: предстоит расселить и снести 46 многоквартирных домов, из которых 30 уже признаны аварийными. На освободившихся 30,3 гектара планируется возвести 381 тысячу квадратных метров нового жилья и социальные объекты – детский сад, корпус для школы № 31 и физкультурно-оздоровительный комплекс. Важной частью концепции станет благоустройство. Территория должна превратиться в современную городскую среду с развитой инфраструктурой. На первом этапе застройщик должен в течение трех лет предоставить новое жилье всем жителям домов, попадающих под расселение.