Определен застройщик для развития микрорайона Поток в Барнауле

Компания, входящая в группу "Союз", получила контракт на 15 лет

25 ноября 2025, 23:43, ИА Амител

Дома на Потоке / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Специализированный застройщик "Поток", входящий в группу компаний "Союз", определен для комплексного развития одноименного микрорайона в Барнауле. Как сообщает мэрия города, контракт стоимостью 36,5 млн рублей будет заключен 25 декабря и рассчитан на 15 лет.

В рамках проекта предстоит масштабная работа по расселению и сносу 46 многоквартирных домов, 30 из которых уже признаны аварийными. На освобожденной территории площадью 30,3 га планируется построить 381 тыс. кв. метров нового жилья, а также социальные объекты: детский сад, корпус для средней школы № 31 и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Особое внимание будет уделено комплексному благоустройству территории. Проект предусматривает создание современной городской среды с развитой инфраструктурой. На первом этапе застройщику предстоит в течение трех лет обеспечить новым жильем всех жителей расселяемых домов.