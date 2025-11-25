Определен застройщик для развития микрорайона Поток в Барнауле
Компания, входящая в группу "Союз", получила контракт на 15 лет
25 ноября 2025, 23:43, ИА Амител
Специализированный застройщик "Поток", входящий в группу компаний "Союз", определен для комплексного развития одноименного микрорайона в Барнауле. Как сообщает мэрия города, контракт стоимостью 36,5 млн рублей будет заключен 25 декабря и рассчитан на 15 лет.
В рамках проекта предстоит масштабная работа по расселению и сносу 46 многоквартирных домов, 30 из которых уже признаны аварийными. На освобожденной территории площадью 30,3 га планируется построить 381 тыс. кв. метров нового жилья, а также социальные объекты: детский сад, корпус для средней школы № 31 и физкультурно-оздоровительный комплекс.
Особое внимание будет уделено комплексному благоустройству территории. Проект предусматривает создание современной городской среды с развитой инфраструктурой. На первом этапе застройщику предстоит в течение трех лет обеспечить новым жильем всех жителей расселяемых домов.
06:18:51 26-11-2025
Ну если они пойдут по пути Лапландии и Шотландии, то огонь
10:02:26 26-11-2025
Гость (06:18:51 26-11-2025) Ну если они пойдут по пути Лапландии и Шотландии, то огонь... Это еще что такое?
Если нормальные дома 5-8 этажей, то да, а 25 этажей- гетто.
11:07:12 26-11-2025
Гость (10:02:26 26-11-2025) Это еще что такое? Если нормальные дома 5-8 этажей, то д... А сейчас строят только гетто.
07:23:25 26-11-2025
"контракт стоимостью 36,5 млн рублей...."
это что за смехотворная сумма? они за столько только офис себе одорудуют.....
10:13:43 26-11-2025
От Чеглецова до Сухова по пр.Ленина стоят живописные кирпичные домики в 2 этажа, их бы отреставрировать! Хоть какое-то разнообразие среди современной безликой архитектуры. А на второй линии расположить многоэтажки.
10:37:17 26-11-2025
380 тыс.кв.м- это тянет как минимум на 40 млрд. руб., а не 36,5 млн
11:32:38 26-11-2025
Это сколько потребуется электроэнергии только на поддержание стекловатных человейников в состоянии, когда в них можно жить. А ведь в тех домиках, которые на Потоке были раньше, жить можно было вообще без электричества, как и в массово презираемых сейчас хрущёвках и сталинках. А в городе всего две ТЭЦ. И те на грани развала.