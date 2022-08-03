Для любителей экстрима. В Автоцентре АНТ стартовали продажи квадроциклов и багги Hisun

В Автоцентре АНТ — единственном официальном дилере в Алтайском крае мировых автобрендов (Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, Škoda), а также авторизованном центре Infinity — стартовали продажи квадроциклов и багги Hisun («Хайсан»). Познакомиться с новой техникой можно в дилерских центрах на Павловском тракте в Барнауле.

Квадроциклы и багги Hisun

Выбор моделей бренда в Автоцентре АНТ — очень широкий. Современный дизайн, надёжные и мощные двигатели, богатая комплектация, разнообразное дополнительное оборудование и запасные части, демократичная цена и два года гарантии без ограничений по пробегу — всё это вы найдёте во внедорожниках Hisun.

Технику Hisun собирают на передовом высокотехнологичном оборудовании в Китае, что делает её надёжной и конкурентоспособной по цене. По качеству она не уступает популярным брендам в своём сегменте.

Фото: Автоцентр АНТ

Китайская компания Hisun Motors Corporation — крупнейший холдинг, состоящий из девяти дочерних предприятий. На рынке с 1987 года, в 2003 году компания открыла производство ATV-квадроциклов и UTV-мотовездеходов с объёмом двигателя от 110 до 1000 см³. Эта техника завоевала огромную популярность в мире: кроме внутреннего рынка (25 китайских провинций), квадроциклы бренда успешно продают более чем в 50 странах. Сегодня штаб-квартиру или представительство Hisun можно найти на всех континентах, кроме разве что Антарктиды.

Мультипрофильный сервис

Автоцентр АНТ — это ещё и мультипрофильный сервисный центр. Здесь вы можете обслужить и автомобиль, и другие виды транспорта: прицеп, квадроцикл, багги, снегоход и прочее.

Фото: Автоцентр АНТ

Причём Автоцентр АНТ примет всю вашу технику одновременно, не придётся возить её в разные центры. И очень быстро: вам нужно только приехать и отдать ключи мастеру-консультанту. Дальше специалисты сделают всё сами:

— примут ваш автомобиль и технику;

— выгрузят все транспортные средства самостоятельно;

— устранят на них сколы и повреждения с помощью кузовных и малярных работ;

— помоют и приведут в порядок даже после самых экстремальных «покатушек».

Если решили подождать техобслуживание на месте, то здесь можно в уютной обстановке выпить кофе или чай, а детей занять в игровой комнате.

А если вы задумываетесь о смене машины или квадроцикла, в Автоцентре АНТ можно сдать или обменять их на новый автомобиль Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, Skoda, авто с пробегом или квадроцикл Hisun. Все автомобили с пробегом после ремонта, они прошли необходимые кузовные и малярные работы. На них действует гарантия один год.

Фото: Автоцентр АНТ

Автоцентр АНТ уже более 25 лет продаёт и обслуживает автомобили. Сейчас это единственный в Алтайском крае официальный дилер мировых автобрендов: Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, Skoda, а также авторизованный центр Infinity.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hisun, Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, Skoda, Infinity

Адреса: г. Барнаул, Павловский тракт, 251д, Павловский тракт, 249е.

Режим работы: пн-пт — с 08:00 до 19:00, сб-вс — с 09:00 до 14:00.

Телефоны:

Hisun: (3852) 20-20-30;

Hyundai: (3852) 29-00-20;

Mitsubishi Motors: (3852) 29-00-29;

Nissan: (3852) 28-22-22;

Skoda: (3852) 28-21-11;

Автомобили с пробегом: (3852) 28-22-11.

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