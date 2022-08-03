Для любителей экстрима. В Автоцентре АНТ стартовали продажи квадроциклов и багги Hisun
Автоцентр АНТ также занимается техобслуживанием этой внедорожной техники
В Автоцентре АНТ — единственном официальном дилере в Алтайском крае мировых автобрендов (Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, Škoda), а также авторизованном центре Infinity — стартовали продажи квадроциклов и багги Hisun («Хайсан»). Познакомиться с новой техникой можно в дилерских центрах на Павловском тракте в Барнауле.
Квадроциклы и багги Hisun
Выбор моделей бренда в Автоцентре АНТ — очень широкий. Современный дизайн, надёжные и мощные двигатели, богатая комплектация, разнообразное дополнительное оборудование и запасные части, демократичная цена и два года гарантии без ограничений по пробегу — всё это вы найдёте во внедорожниках Hisun.
Технику Hisun собирают на передовом высокотехнологичном оборудовании в Китае, что делает её надёжной и конкурентоспособной по цене. По качеству она не уступает популярным брендам в своём сегменте.
Фото: Автоцентр АНТ
Китайская компания Hisun Motors Corporation — крупнейший холдинг, состоящий из девяти дочерних предприятий. На рынке с 1987 года, в 2003 году компания открыла производство ATV-квадроциклов и UTV-мотовездеходов с объёмом двигателя от 110 до 1000 см³. Эта техника завоевала огромную популярность в мире: кроме внутреннего рынка (25 китайских провинций), квадроциклы бренда успешно продают более чем в 50 странах. Сегодня штаб-квартиру или представительство Hisun можно найти на всех континентах, кроме разве что Антарктиды.
Мультипрофильный сервис
Автоцентр АНТ — это ещё и мультипрофильный сервисный центр. Здесь вы можете обслужить и автомобиль, и другие виды транспорта: прицеп, квадроцикл, багги, снегоход и прочее.
Фото: Автоцентр АНТ
Причём Автоцентр АНТ примет всю вашу технику одновременно, не придётся возить её в разные центры. И очень быстро: вам нужно только приехать и отдать ключи мастеру-консультанту. Дальше специалисты сделают всё сами:
— примут ваш автомобиль и технику;
— выгрузят все транспортные средства самостоятельно;
— устранят на них сколы и повреждения с помощью кузовных и малярных работ;
— помоют и приведут в порядок даже после самых экстремальных «покатушек».
Если решили подождать техобслуживание на месте, то здесь можно в уютной обстановке выпить кофе или чай, а детей занять в игровой комнате.
А если вы задумываетесь о смене машины или квадроцикла, в Автоцентре АНТ можно сдать или обменять их на новый автомобиль Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, Skoda, авто с пробегом или квадроцикл Hisun. Все автомобили с пробегом после ремонта, они прошли необходимые кузовные и малярные работы. На них действует гарантия один год.
Фото: Автоцентр АНТ
Автоцентр АНТ уже более 25 лет продаёт и обслуживает автомобили. Сейчас это единственный в Алтайском крае официальный дилер мировых автобрендов: Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, Skoda, а также авторизованный центр Infinity.