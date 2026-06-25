НОВОСТИОбщество

Лимит в 60 часов. С октября для самозанятых и ИП вводят новое ограничение

Платформы будут автоматически блокировать новые задания от одного заказчика при превышении нормы

25 июня 2026, 15:34, ИА Амител

Самозанятый / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Самозанятый / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 октября 2026 года в России начнет действовать новое ограничение для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Им разрешат сотрудничать с одним заказчиком не дольше 60 часов в месяц. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные правительства РФ.

Следить за соблюдением лимита будут цифровые платформы — на них возложат обязанность контролировать объем выполненной работы. Как уточняет издание, система автоматически заблокирует возможность брать новые задания от того же заказчика, если допустимый порог в 60 часов будет исчерпан.

Цель нововведения — пресечь распространенную практику, когда работодатели маскируют трудовые отношения под сотрудничество с самозанятыми. Формально переводя сотрудников в этот статус, они по факту сохраняют прежний график и объем обязанностей. Власти рассчитывают, что ограничение поможет бороться с подобными схемами. Ранее в России предложили расширить меры господдержки для самозанятых.

Самозанятость / Изображение сгенерировано

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НОВОСТИБизнес

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Комментарии 12

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Мусик

15:50:50 25-06-2026

я с женой ментше в месяц сотрудничаю...

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Гость

17:25:06 25-06-2026

Мусик (15:50:50 25-06-2026) я с женой ментше в месяц сотрудничаю...... а с мужем?

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Гость

15:53:43 25-06-2026

А что помешает заказчику запихать объем месячной работы в отведенные 60 часов?

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Гость

16:11:21 25-06-2026

Это где такое происходит? Что за цифровая платформа которая следит? Из грязи в будущее попали?

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Гость

16:28:56 25-06-2026

Ну есть такое действительно, вижу часто что в штате вроде как конторы куча самозанятых оформлено. Хитрят хозяева контор, уходят от налогов.

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Гость

16:52:30 25-06-2026

Все таксисты-саиозанятые. И работают на одного агрегатора. И что они теперь будут работать 5 дней в месяц? Что за бред

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Гость

17:18:18 25-06-2026

Гость (16:52:30 25-06-2026) Все таксисты-саиозанятые. И работают на одного агрегатора. И...
прочитай еще раз и еще, и еще, пока не дойдет

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Гость

17:42:14 25-06-2026

Гость (17:18:18 25-06-2026) прочитай еще раз и еще, и еще, пока не дойдет... Не дошло

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Гость

20:15:23 25-06-2026

Ваше бы рвение да в правильное русло! Значит будут наличкой рассчитываться. Смысл самозанятости был изначально в том, чтобы вывести людей в легальные способы заработка, а своими решениями вы решили все вернуть обратно.

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Гость

08:08:26 26-06-2026

Гость (20:15:23 25-06-2026) Ваше бы рвение да в правильное русло! Значит будут наличкой ... Откуда у предприятий наличка?

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Гость

20:16:43 25-06-2026

60 часов в какой отрезок? Неделя, месяц, год, 10 лет, 100 лет?

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Гость

21:48:50 25-06-2026

Гость (20:16:43 25-06-2026) 60 часов в какой отрезок? Неделя, месяц, год, 10 лет, 100 ле...
Им разрешат сотрудничать с одним заказчиком не дольше 60 часов в месяц

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