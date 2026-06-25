Лимит в 60 часов. С октября для самозанятых и ИП вводят новое ограничение

Платформы будут автоматически блокировать новые задания от одного заказчика при превышении нормы

25 июня 2026, 15:34, ИА Амител

Самозанятый / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 октября 2026 года в России начнет действовать новое ограничение для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Им разрешат сотрудничать с одним заказчиком не дольше 60 часов в месяц. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные правительства РФ.

Следить за соблюдением лимита будут цифровые платформы — на них возложат обязанность контролировать объем выполненной работы. Как уточняет издание, система автоматически заблокирует возможность брать новые задания от того же заказчика, если допустимый порог в 60 часов будет исчерпан.

Цель нововведения — пресечь распространенную практику, когда работодатели маскируют трудовые отношения под сотрудничество с самозанятыми. Формально переводя сотрудников в этот статус, они по факту сохраняют прежний график и объем обязанностей. Власти рассчитывают, что ограничение поможет бороться с подобными схемами. Ранее в России предложили расширить меры господдержки для самозанятых.