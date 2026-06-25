Лимит в 60 часов. С октября для самозанятых и ИП вводят новое ограничение
Платформы будут автоматически блокировать новые задания от одного заказчика при превышении нормы
25 июня 2026, 15:34, ИА Амител
С 1 октября 2026 года в России начнет действовать новое ограничение для самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Им разрешат сотрудничать с одним заказчиком не дольше 60 часов в месяц. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на данные правительства РФ.
Следить за соблюдением лимита будут цифровые платформы — на них возложат обязанность контролировать объем выполненной работы. Как уточняет издание, система автоматически заблокирует возможность брать новые задания от того же заказчика, если допустимый порог в 60 часов будет исчерпан.
Цель нововведения — пресечь распространенную практику, когда работодатели маскируют трудовые отношения под сотрудничество с самозанятыми. Формально переводя сотрудников в этот статус, они по факту сохраняют прежний график и объем обязанностей. Власти рассчитывают, что ограничение поможет бороться с подобными схемами. Ранее в России предложили расширить меры господдержки для самозанятых.
15:50:50 25-06-2026
я с женой ментше в месяц сотрудничаю...
17:25:06 25-06-2026
Мусик (15:50:50 25-06-2026) я с женой ментше в месяц сотрудничаю...... а с мужем?
15:53:43 25-06-2026
А что помешает заказчику запихать объем месячной работы в отведенные 60 часов?
16:11:21 25-06-2026
Это где такое происходит? Что за цифровая платформа которая следит? Из грязи в будущее попали?
16:28:56 25-06-2026
Ну есть такое действительно, вижу часто что в штате вроде как конторы куча самозанятых оформлено. Хитрят хозяева контор, уходят от налогов.
16:52:30 25-06-2026
Все таксисты-саиозанятые. И работают на одного агрегатора. И что они теперь будут работать 5 дней в месяц? Что за бред
17:18:18 25-06-2026
Гость (16:52:30 25-06-2026) Все таксисты-саиозанятые. И работают на одного агрегатора. И...
прочитай еще раз и еще, и еще, пока не дойдет
17:42:14 25-06-2026
Гость (17:18:18 25-06-2026) прочитай еще раз и еще, и еще, пока не дойдет... Не дошло
20:15:23 25-06-2026
Ваше бы рвение да в правильное русло! Значит будут наличкой рассчитываться. Смысл самозанятости был изначально в том, чтобы вывести людей в легальные способы заработка, а своими решениями вы решили все вернуть обратно.
08:08:26 26-06-2026
Гость (20:15:23 25-06-2026) Ваше бы рвение да в правильное русло! Значит будут наличкой ... Откуда у предприятий наличка?
20:16:43 25-06-2026
60 часов в какой отрезок? Неделя, месяц, год, 10 лет, 100 лет?
21:48:50 25-06-2026
Гость (20:16:43 25-06-2026) 60 часов в какой отрезок? Неделя, месяц, год, 10 лет, 100 ле...
Им разрешат сотрудничать с одним заказчиком не дольше 60 часов в месяц
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