Первая в Сибири. «Вкусно — и точка» открыла в Барнауле автораздачу
Еду можно получить не выходя из автомобиля
6 декабря 2022, 15:15, Никита Черников
6 декабря в барнаульском ТРЦ «Весна» открылась автораздача в ресторане сети «Вкусно — и точка».
Как сообщили на странице молла во «ВКонтакте», это заведение стало первым с такой опцией в Сибири после переименования сети. В этом году компания также планирует открыть в СФО ещё одно предприятие для водителей.
Ранее amic.ru рассказал, под какими названиями теперь работают «ушедшие» иностранные бренды в России.
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