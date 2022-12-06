6 декабря в барнаульском ТРЦ «Весна» открылась автораздача в ресторане сети «Вкусно — и точка».

Как сообщили на странице молла во «ВКонтакте», это заведение стало первым с такой опцией в Сибири после переименования сети. В этом году компания также планирует открыть в СФО ещё одно предприятие для водителей.

Ранее amic.ru рассказал, под какими названиями теперь работают «ушедшие» иностранные бренды в России.