В Алтайском крае для очистки федеральных трасс от снега задействовали более 160 машин

Из-за обрушившейся на Алтайский край непогоды дорожники перешли на усиленный режим работы, сообщили в ФКУ Упрдор «Алтай».

Так, днём 13 декабря федеральные трассы от снега очищают 164 спецмашины (ночью было 103). Работу осложняет ветер с порывами до 27 м/с, метели и местами сильный снег.

На федеральных дорогах подготовили 14 спецстоянок для грузовиков:

«На Чуйском тракте: на въезде в Алтайский край со стороны Новосибирска возле „Граней Алтая“, далее в районе Новоалтайска на „Маяке“ и „Облепихе“, по направлению к Республике Алтай в селе Полковниково, возле „Ники-фуд“ в Троицком районе, перед развязкой с обходом Бийска и в Сростках. На трассе А-322 стоянки работают на 12-м километре (выезд из Барнаула), в Топчихе, Алейске, Шипуново и Поспелихе. На автодороге А-321 стоянки расположены перед Павловском (в районе посёлка Сибирские Огни) и на выезде из села», — перечислили в учреждении.

Узнать о состоянии проезда по федеральным трассам Алтайского края и Республики Алтай можно по телефонам: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69 (круглосуточно)

Напомним, из-за непогоды в Алтайском крае перекрыли три участка трасс для автобусов и грузового транспорта.