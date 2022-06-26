В Барнауле 26 июня будет затруднено движение из-за крестного хода

Мероприятие состоится утром

26 июня 2022, 07:34, Никита Черников

В воскресенье, 26 июня, в Барнауле будет затруднено движение из-за крестного хода до села Коробейниково, предупредили в мэрии.

Мероприятие в краевой столице будет длиться три часа — с 08:30 до 11:30.

«Участники пройдут от здания Покровского Кафедрального собора, расположенного по ул. Никитина, 137, по улице Никитина до пересечения с проспектом Красноармейским, далее по крайней правой полосе проезжей части проспекта Красноармейского до улицы Аванесова, затем по улице Аванесова до Змеиногорского тракта, и по Змеиногорскому тракту до здания № 119д (кафе „У Григорича“)», — говорится в сообщении.

Водителей призывают быть внимательными на указанных участках. Охрану общественного порядка во время хода будут обеспечивать полицейские.

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