В Барнауле ограничат движение по двум улицам из-за ремонта теплосетей

Две дороги перекроют для транспорта в Барнауле из-за ремонта теплосетей, сообщили в мэрии.

Ограничения будут действовать:

• с 22:00 24 июня до 05:00 27 июня по улице Георгиева в районе дома № 24;

• с 26 июня до 27 июля от здания № 9 до здания № 13 по улице Брестской.

При этом в период закрытия движения на Георгиева общественный транспорт будет ездить по изменённым схемам:

• по маршрутам № 10, 18, 50 при движении в сторону ул. Энтузиастов: ул. 50 лет СССР — ул. Панфиловцев — ул. Сухэ-Батора — ул. Георгиева, далее по маршрутам; в обратном направлении: ул. Георгиева — ул. Сухэ-Батора — ул. Панфиловцев — ул. 50 лет СССР, далее по маршрутам;

• по маршрутам № 51, 58, 80, 113, 113к, 114, 117э, 119, 119ш, 124, 150, 151 при движении в сторону ул. Энтузиастов: ул. Георгиева — ул. 50 лет СССР — ул. Панфиловцев — ул. Сухэ-Батора — ул. Георгиева, далее по маршрутам; в обратном направлении — ул. Георгиева — ул. Сухэ-Батора — ул. Панфиловцев — ул. 50 лет СССР — ул. Георгиева, далее по маршрутам.

• троллейбус № 1 пойдёт до конечной остановки «Взлётная» троллейбуса № 7.

Ранее сообщалось, что на трёх перекрёстках в Барнауле с 14 июля запретят левый поворот.