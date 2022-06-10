Миссия выполнима: где в Барнауле купить подержанный автомобиль и не прогадать

Цены на новые автомобили взлетели стремительно, и многим такая покупка уже не по карману. Выходом из этой ситуации стал рынок поддержанных автомобилей. Тем более что из-за роста предложения и ограниченной покупательной способности их стоимость относительно марта 2022 года стала снижаться.

Если вы тоже планируете купить автомобиль на «вторичке», но боитесь приобрести «кота в мешке», можно обратиться в автоцентр Dana Motors. Менеджеры помогут вам выбрать «ту самую» машину, расскажут всю её историю, организуют тест-драйв и при вас проверят на любом СТО.

От Sandero до Land Cruiser

В Dana Motors представлен большой выбор авто, от бюджетных до премиум-класса — от Renault Sandero Stepway и Toyota Cresta до Toyota Land Cruiser и Volkswagen Touareg. Есть и эксклюзивные модели, которых не так уж много в России: в основном это бренды японских и корейских производителей — например, Chery и Daihatsu. Это автомобили, которые предназначались для внутреннего рынка, без пробега по РФ.

На работу, на дачу или в путешествие

Главная цель Dana Motors — сделать так, чтобы клиент получил удовольствие от покупки и остался удовлетворён выбором. Даже если это ваш первый автомобиль, и вы не знаете, какая модель вам нужна и на какие характеристики обратить внимание, консультанты помогут сориентироваться. Собираетесь в горы? Вам покажут ряд кроссоверов на полном приводе. Живёте в пригороде или строите дом? В наличии есть отличные пикапы!

Проверка на месте

Менеджеры расскажут о понравившемся автомобиле всё, что вы хотите знать. Вы можете вместе проверить его на любом СТО и «пробить» по любым базам. Тест-драйв — тоже не проблема.

Можно и в кредит

Кроме того, автоцентр сотрудничает со многими банками и предоставляет расширенную кредитную политику для своих клиентов. При необходимости вам индивидуально подберут кредит с удобными для вас условиями и без каких-либо навязанных дополнительных услуг.

Автоцентр Dana Motors

Адрес: Павловский тракт, 180 ТЦ «Гранд Арена»

Тел.: 600-062

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