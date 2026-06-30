В сети "СемьяДент" помогают сохранить здоровье зубов с помощью современной цифровой диагностики и профилактики

30 июня 2026, 09:10, ИА Амител erid: 2W5zFJ19mJR

Евгения Мельник / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

"Береги платье снову, а честь смолоду" — гласит известная русская народная пословица. Сегодня к этому списку вполне можно добавить и здоровье зубов. Ведь забота о них должна начинаться еще в детстве, когда формируются первые привычки и понимание, зачем нужна профилактика. Но и многие взрослые откладывают визит к стоматологу до боли, хотя отсутствие жалоб не всегда говорит о полном здоровье полости рта. Кариес, воспаления, кисты и изменения костной ткани на ранних стадиях часто невозможно заметить без диагностики. Такие проблемы могут долго развиваться без выраженных симптомов, а затем привести к сложному и дорогому лечению.

Чтобы проверить, как работает профилактический подход на практике, я, журналист amic.ru Евгения Мельник, вместе с сыном Димой отправилась в сеть клиник "СемьяДент" (барнаульский филиал на Пролетарской, 145). У Димы сейчас меняются молочные зубы на постоянные, поэтому хотелось понять, все ли идет правильно, нет ли кариеса и других проблем. Мне тоже нужен был плановый осмотр и профессиональная гигиена. Тем более сейчас в клинике действует услуга "Стоматологический чекап" для детей, подростков и взрослых.

Нет боли — не значит нет проблем

Первое, что отметила, войдя в клинику, — это удивительное сочетание домашнего уюта и безупречной стерильности, где даже запахи и свет настроены на то, чтобы расслабиться и довериться. На ресепшене встречают доброжелательно, сразу предложили чай, кофе и конфеты — мелочь, а приятно. В каждом туалете — гигиенические наборы со щеткой и пастой, чтобы перед приемом доктора можно было спокойно почистить зубы и чувствовать себя свежо — и врачу легче, и вам спокойнее.

Пока я оформляла документы (а потом и проходила чекап), Дима с удовольствием проводил время в детской игровой.

Евгения Мельник c сыном в стоматологии "СемьяДент" / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Итак, я иду на прием первая. Врач уточняет жалобы, спрашивает, что беспокоит, какие процедуры проходила раньше, есть ли чувствительность. Затем меня направляют на компьютерную томографию. Очень удобно, что КТ находится в этом же здании, на третьем этаже.

Компьютерная томография — это не снимок одного зуба, а объемная 3Д-картина всей челюсти. На ней врач видит то, что невозможно заметить обычным взглядом: зубные каналы, скрытые кариозные полости и воспаление, кисты, состояние и плотность костной ткани, ретинированные (непрорезавшиеся) зубы мудрости и даже состояние гайморовых пазух.

«Многие болезни полости рта долго не дают о себе знать, поэтому лучше предупреждать, чем лечить», — объясняет врач стоматолог-терапевт клиники "СемьяДент" Мария Фролова.

По ее словам, боль часто появляется уже в острой стадии, когда лечение требует больше времени, сил и денег. Особенно часто врачи находят кариес на контактных поверхностях — между зубами. Человек может смотреть в зеркало, считать, что все в порядке, а снимок показывает совсем другую картину.

У меня как раз так и вышло. Врач показывает снимок и подробно объясняет: где все спокойно, а где нужно лечение. Один зуб оказался с кариесом, который снаружи я не заметила.

Затем начинается профессиональная гигиена. Взрослый чекап в "СемьяДент" включает чистку в несколько этапов: ультразвук снимает твердые отложения над и под десной, Air Flow ("Эйр Флоу", метод профессиональной гигиенической чистки зубов в стоматологии) убирает пигментированный налет, затем врач полирует зубы и проводит фторирование — закрывает микропоры эмали, снижает чувствительность, защищает от кариеса. После процедуры зубы ощущаются гладкими, чистыми и визуально более светлыми.

Мария Фролова отдельно подчеркивает, что домашний уход важен, но не заменяет профессиональную чистку.

«Как бы мы ни старались хорошо чистить зубы дома, все равно где-то что-то мы можем не дочистить», — отмечает доктор.

Более того, для полноценного ежедневного ухода одной обычной щетки недостаточно. Причем сама щетка тоже имеет значение: лучше выбирать мягкую многопучковую с ровной щетиной. Для труднодоступных участков нужна монопучковая щетка, а для промежутков между зубами — межзубные ершики.

Зубную нить врач назвала допустимым вариантом, но отметила, что по сравнению с ершиками она может сильнее травмировать десны. Ирригатор тоже полезен, особенно при коронках, имплантах, ортодонтических конструкциях, ретейнерах и проблемах с деснами. Но он не заменяет ершики, а только дополняет уход.

После процедуры мы обговариваем результат, намечаем план будущего лечения и меня учат правильно чистить зубы, подобрав необходимые для этого средства.

Евгения Мельник в стоматологии "СемьяДент" / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Телевизор на потолке, игрушки и мороженое

Пока я проходила взрослый чекап, Дима готовился к своему детскому. Важная деталь: на прием ребенка просят принести свою зубную щетку. Казалось бы, зачем? На деле — очень правильная идея. Врач учит ребенка чистить зубы именно той щеткой, которой он каждый день пользуется дома. Значит, после приема не нужно заново привыкать к другому предмету.

Детский чекап в "СемьяДент" рассчитан на детей от 0 до 9 лет. Он включает знакомство с доктором, осмотр, профессиональную гигиену с индикатором налета, урок домашнего ухода и приятный финал — мороженое.

Главное, что я отмечаю как мама, — Дима не испугался. Врач не торопит его, разговаривает спокойно, объясняет каждый шаг простыми словами. Ему дают игрушку в руку, включают любимый "Майнкрафт" на телевизоре над креслом, надевают солнцезащитные очки, чтобы лампа не светила в глаза. Все выглядит не как "сейчас будем лечить", а как знакомство с новым местом, где можно расслабиться и не бояться.

Стоматолог-терапевт Полина Янаки советует показывать ребенка стоматологу с появления первого зуба. Если все спокойно, врач даст индивидуальные рекомендации по частоте визитов. Но обычно детям лучше приходить на контроль каждые четыре месяца, а иногда и чаще — все зависит от гигиены дома и состояния зубов.

«Если у ребенка видны какие-то темные пятнышки на зубах, если он жалуется на дискомфорт во время приема пищи — пора показаться стоматологу», — объясняет Полина Янаки.

По ее словам, родителей также должны насторожить белые, желтые, коричневые участки, налет, разводы на эмали. Даже если кажется, что все в порядке, — показать ребенка специалисту все равно нужно.

Ведь врач смотрит не только зубы. У детей оценивают прикус, эмаль, десны, уздечку. Например, короткая уздечка может повлиять на формирование прикуса или привести к рецессии десны. Кстати, КТ делают не всем детям, а по показаниям: если врач видит подозрение на кариес, если зубы по возрасту не прорезались или нужен контроль перед визитом к ортодонту.

Самая наглядная часть детского приема — индикатор налета. Специальный состав окрашивает участки, где зубы очищены плохо. Для ребенка это работает лучше любой лекции: он видит "монстриков", которых нужно победить. После этого врач показывает, как правильно держать щетку, какие движения делать и о каких поверхностях не забывать.

Полина Янаки рассказывает, что дети часто чистят только передние зубы, сильно давят на щетку, не доходят до дальних участков и почти не чистят зубы со стороны языка. Иногда проблема даже не в ребенке, а в щетке: если рабочая часть слишком большая, она просто не попадает в нужные места. Поэтому для детей лучше выбирать многощетинистую щетку с небольшой ровной рабочей частью.

Финал Диминого приема оказался именно таким, как обещали в клинике: без слез, без борьбы, с понятными рекомендациями и полезным (без сахара) мороженым после процедуры.

Евгения Мельник c сыном в стоматологии "СемьяДент" / Фото: Татьяна Алдабаева / amic.ru

Цены и акции

В "СемьяДент" взрослый стоматологический чекап стоит 4500 рублей. В него входят консультация врача, КТ, комплексная гигиена с укреплением эмали и составление плана лечения. Детский чекап для детей от 0 до 9 лет стоит 3900 рублей, подростковый — 4200 рублей. Взрослый можно пройти в филиале на Пролетарской, 145. Детский и подростковый доступен еще и на Семенова 4, ст. 2.

И нам понравилось. Помимо белых, чистых зубов, я получила реальную картину состояния полости рта: подробный разбор каждого зуба после КТ-диагностики, полезные рекомендации и понятный план лечения. Как родитель — чистые и без налета зубы у сына, профилактику кариеса, а еще информацию о его состоянии зубов, гигиене и возможных рисках. Диме такой визит помог научиться качественно чистить зубы своей щеткой и не воспринимать прием у стоматолога как стресс.

Отдельный бонус после чекапа — скидка 15% на терапевтическое лечение для взрослых (до 31 августа 2026 года). Она действует, если прийти на лечение в течение месяца после процедуры. Скидку могут применить не один раз: а в каждый прием запланированного лечения — главное, чтобы между процедурами проходило меньше 30 дней.

После визита у меня осталось лишь приятное ощущение и понимание, что профилактика — не лишний и бессмысленный поход к врачу. Это возможность узнать о проблеме, пока она маленькая. Это про то, чтобы не лечить зубы в авральном режиме, чтобы ребенок с детства воспринимал стоматолога не как страшное испытание, а как обычную (но очень важную) часть заботы о себе.

Сеть клиник "СемьяДент"

Адреса в Барнауле: ул. Пролетарская, 145; ул. Балтийская, 23; ул. Сергея Семенова, 4 ст. 2

Тел.: +7-980-900-78-41

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