Водителей предупредили о «каше» на алтайской трассе
По прогнозу, для автомобилистов погода сегодня не самая благоприятная
31 октября 2022, 08:15, Никита Черников
Автомобилисты предупреждают о неблагоприятной дорожной ситуации по федеральной трассе А-322, пишет Telegram-канал «Инцидент Рубцовск».
По словам водителя, ситуация на барнаульской трассе на данный момент очень сложная: «Каша, снег, где мокро, где лёд — караул».
По прогнозу синоптиков, 31 октября в Алтайском крае ожидается холодная погода до +1 градуса, которая будет сопровождаться дождём, мокрым снегом и гололедицей.
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