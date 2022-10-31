Водителей предупредили о «каше» на алтайской трассе

Автомобилисты предупреждают о неблагоприятной дорожной ситуации по федеральной трассе А-322, пишет Telegram-канал «Инцидент Рубцовск».

По словам водителя, ситуация на барнаульской трассе на данный момент очень сложная: «Каша, снег, где мокро, где лёд — караул».

По прогнозу синоптиков, 31 октября в Алтайском крае ожидается холодная погода до +1 градуса, которая будет сопровождаться дождём, мокрым снегом и гололедицей.