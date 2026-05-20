Автоэксперт дал советы, как экономить на бензине летом
Самые дорогие заправки — на оживленных шоссе, а хлам в багажнике увеличивает расход топлива на 2% на каждые 50 кг
20 мая 2026, 15:46, ИА Амител
Эксперт "Газпромбанк Автолизинг" Евгений Липовицкий в беседе с "Газетой.ру" рассказал, как российским автомобилистам сократить расходы на топливо в летний сезон.
Первым делом он советует искать ближайшие дешевые АЗС с помощью ценовых агрегаторов. По словам Липовицкого, самое дорогое горючее обычно продается на оживленных шоссе с интенсивным трафиком, причем цена может заметно отличаться даже на заправках одной сети.
Лояльность и кешбэк
Эксперт рекомендует активно пользоваться программами лояльности и держать при себе несколько карт с кешбэком на категорию "топливо". Всегда стоит уточнять у кассиров о действующих акциях, а также проверять цену на чеке и количество залитых литров.
Лишний вес — лишний расход
Перед сезоном Липовицкий советует пересмотреть содержимое багажника. Каждые 50 килограммов груза увеличивают расход топлива примерно на 2%. Все необходимое (канистра с маслом, омывайка, инструменты, огнетушитель, знак аварийной остановки, жилет и аптечка) лучше сложить в органайзер. Остальное — оставить дома.
Кофр на крыше, даже аэродинамический, заметно увеличивает "аппетит" мотора, поэтому без острой нужды его лучше снять.
Стиль вождения
Резкие старты и торможения — враги экономии. Эксперт советует переучиваться на плавную, сдержанную езду. На трассе чаще использовать круиз-контроль и не разгоняться выше 110–120 км/ч, для большинства машин это оптимальная скорость.
Планирование маршрута
Заранее просчитывайте маршрут и время, чтобы избегать пробок. Иногда лучше выехать на час раньше или позже — это сэкономит и время, и топливо.
Техобслуживание и кондиционер
Забитые фильтры и изношенные свечи зажигания приводят к неполному сгоранию топлива и повышенному расходу. Что касается кондиционера — он нагружает мотор и "съедает" около 0,5 литра на каждые 100 км. Тут уже каждый выбирает сам: комфорт или бюджет. В некоторых случаях открытое окно оказывается выгоднее.
15:50:47 20-05-2026
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19:02:06 20-05-2026
Если вас не устраивает расход топлива вашего автомобиля, найдите себе другую работу (с)
00:09:36 21-05-2026
Гость (19:02:06 20-05-2026) Если вас не устраивает расход топлива вашего автомобиля, най... Выпнут тебя с работы,на которую по блату устроили, по-другому замычишь.
19:31:03 20-05-2026
самый верный способ это ходить пешком.
22:11:11 20-05-2026
Гость (19:31:03 20-05-2026) самый верный способ это ходить пешком.... У нас один чел на Малахова живет. Завтра покажу ему ваше предложение пехом на работу ходить.
22:50:33 20-05-2026
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08:44:30 21-05-2026
Ещё хорошо помогает острый гвоздик забитый в правый тапочек острием внутрь.