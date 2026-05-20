Автоэксперт дал советы, как экономить на бензине летом

Самые дорогие заправки — на оживленных шоссе, а хлам в багажнике увеличивает расход топлива на 2% на каждые 50 кг

20 мая 2026, 15:46, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Эксперт "Газпромбанк Автолизинг" Евгений Липовицкий в беседе с "Газетой.ру" рассказал, как российским автомобилистам сократить расходы на топливо в летний сезон.

Первым делом он советует искать ближайшие дешевые АЗС с помощью ценовых агрегаторов. По словам Липовицкого, самое дорогое горючее обычно продается на оживленных шоссе с интенсивным трафиком, причем цена может заметно отличаться даже на заправках одной сети.

Лояльность и кешбэк

Эксперт рекомендует активно пользоваться программами лояльности и держать при себе несколько карт с кешбэком на категорию "топливо". Всегда стоит уточнять у кассиров о действующих акциях, а также проверять цену на чеке и количество залитых литров.

Лишний вес — лишний расход

Перед сезоном Липовицкий советует пересмотреть содержимое багажника. Каждые 50 килограммов груза увеличивают расход топлива примерно на 2%. Все необходимое (канистра с маслом, омывайка, инструменты, огнетушитель, знак аварийной остановки, жилет и аптечка) лучше сложить в органайзер. Остальное — оставить дома.

Кофр на крыше, даже аэродинамический, заметно увеличивает "аппетит" мотора, поэтому без острой нужды его лучше снять.

Стиль вождения

Резкие старты и торможения — враги экономии. Эксперт советует переучиваться на плавную, сдержанную езду. На трассе чаще использовать круиз-контроль и не разгоняться выше 110–120 км/ч, для большинства машин это оптимальная скорость.

Планирование маршрута

Заранее просчитывайте маршрут и время, чтобы избегать пробок. Иногда лучше выехать на час раньше или позже — это сэкономит и время, и топливо.

Техобслуживание и кондиционер

Забитые фильтры и изношенные свечи зажигания приводят к неполному сгоранию топлива и повышенному расходу. Что касается кондиционера — он нагружает мотор и "съедает" около 0,5 литра на каждые 100 км. Тут уже каждый выбирает сам: комфорт или бюджет. В некоторых случаях открытое окно оказывается выгоднее.