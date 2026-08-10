Банк России рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от терактов предпринимателей
Организации смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов
10 августа 2026, 17:50, ИА Амител
Банк России рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей, которые пострадали от терактов ВСУ. Об этом говорится в информационном письме регулятора.
Малые и средние предприятия, понесшие убытки из-за атак на логистические центры, складские, производственные, торговые, офисные и другие помещения, смогут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов.
«Кредиторам рекомендуется идти навстречу заявителям независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона, и рассматривать предоставление такой реструктуризации как самостоятельную меру поддержки бизнеса», — следует из письма.
Как заявил Центробанк, кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пеней за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. При изменении условий кредитных договоров им рекомендуют оперативно направить заемщику уточненную информацию о новом графике платежей.
Регулятор также обратил внимание, что реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей.
17:59:09 10-08-2026
И чем поможет малому и среднему бизнесу реструктуризация долга? Товар то тю-тю, следовательно оборотные средства тю-тю, следовательно прибыль, с которой гасился долг тю-тю. Ну, и выплаты кредиторам тоже будут тю-тю, без всяких реструктуризаций.