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Банк России сообщил о переносе ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах Сибири

Перенос плановых ремонтов на осенний период позволит обеспечить достаточное предложение топлива на внутреннем рынке в летний сезон

20 июля 2026, 23:45, ИА Амител

Завод / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Завод / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах Сибири перенесли на осень 2026 года, чтобы избежать дефицита топлива в период повышенного летнего спроса. Как пишет ТАСС, об этом говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике.

Регулятор отмечает, что благодаря переносу ремонтных работ предприятия смогли сохранить высокие объемы производства топлива в мае и июне.

По данным Банка России, в этот период крупные нефтеперерабатывающие заводы функционировали на полной мощности, достигнув рекордных показателей переработки.

Кроме того, нарастили выпуск продукции и независимые НПЗ. Ранее они испытывали сложности с обеспечением сырьем и спросом, однако в последние месяцы смогли увеличить объемы переработки.

По оценке регулятора, перенос плановых ремонтов на осенний период позволит обеспечить достаточное предложение топлива на внутреннем рынке в летний сезон, когда спрос на нефтепродукты традиционно возрастает.

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НОВОСТИОбщество

Россия заводы ремонт Сибирь Топливо
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Комментарии 8

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Гость

01:12:56 21-07-2026

Перенос ремонта оборудования требует соответствующих технических компетенций. Увеличение интервалов между обслуживанием приводит к повышенному износу оборудования и увеличивает вероятность его отказов.
Почему именно банк сообщил эту новость?

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Гость

07:22:43 21-07-2026

Паразиты-дармоеды решают: будет ли в России бензин?...

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Гость

08:23:03 21-07-2026

После выборов?)

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Гость

09:23:56 21-07-2026

Гость (08:23:03 21-07-2026) После выборов?)...
После нас хоть потоп

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Гость

09:31:58 21-07-2026

"ремонты на нефтеперерабатывающих заводах Сибири перенесли на осень 2026 года" лето уже не вернуть. а впереди, оказывается, еще и ОСЕНЬ !!!

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караул устал.

10:35:39 21-07-2026

банк не решил строить новые НПЗ?
в небольших сибирских городах.
хрен с ним, что не по дороге в Европу.
обеспечить жителей своей страны топливом-первоочередная задача у правительства и Царя.

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Гость

11:01:30 21-07-2026

караул устал. (10:35:39 21-07-2026) банк не решил строить новые НПЗ?в небольших сибирских го... так в зазеркалье-то все наоборот

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медведь-шатун

13:05:51 21-07-2026

Напоминает мультяшных героев - царь гол как сокол и палкан с сундуком .....

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