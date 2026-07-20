Банк России сообщил о переносе ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах Сибири

Перенос плановых ремонтов на осенний период позволит обеспечить достаточное предложение топлива на внутреннем рынке в летний сезон

20 июля 2026, 23:45, ИА Амител

Завод / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах Сибири перенесли на осень 2026 года, чтобы избежать дефицита топлива в период повышенного летнего спроса. Как пишет ТАСС, об этом говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике.

Регулятор отмечает, что благодаря переносу ремонтных работ предприятия смогли сохранить высокие объемы производства топлива в мае и июне.

По данным Банка России, в этот период крупные нефтеперерабатывающие заводы функционировали на полной мощности, достигнув рекордных показателей переработки.

Кроме того, нарастили выпуск продукции и независимые НПЗ. Ранее они испытывали сложности с обеспечением сырьем и спросом, однако в последние месяцы смогли увеличить объемы переработки.

По оценке регулятора, перенос плановых ремонтов на осенний период позволит обеспечить достаточное предложение топлива на внутреннем рынке в летний сезон, когда спрос на нефтепродукты традиционно возрастает.