Банк России сообщил о переносе ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах Сибири
Перенос плановых ремонтов на осенний период позволит обеспечить достаточное предложение топлива на внутреннем рынке в летний сезон
20 июля 2026, 23:45, ИА Амител
Плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах Сибири перенесли на осень 2026 года, чтобы избежать дефицита топлива в период повышенного летнего спроса. Как пишет ТАСС, об этом говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике.
Регулятор отмечает, что благодаря переносу ремонтных работ предприятия смогли сохранить высокие объемы производства топлива в мае и июне.
По данным Банка России, в этот период крупные нефтеперерабатывающие заводы функционировали на полной мощности, достигнув рекордных показателей переработки.
Кроме того, нарастили выпуск продукции и независимые НПЗ. Ранее они испытывали сложности с обеспечением сырьем и спросом, однако в последние месяцы смогли увеличить объемы переработки.
По оценке регулятора, перенос плановых ремонтов на осенний период позволит обеспечить достаточное предложение топлива на внутреннем рынке в летний сезон, когда спрос на нефтепродукты традиционно возрастает.
01:12:56 21-07-2026
Перенос ремонта оборудования требует соответствующих технических компетенций. Увеличение интервалов между обслуживанием приводит к повышенному износу оборудования и увеличивает вероятность его отказов.
Почему именно банк сообщил эту новость?
07:22:43 21-07-2026
Паразиты-дармоеды решают: будет ли в России бензин?...
08:23:03 21-07-2026
После выборов?)
09:23:56 21-07-2026
Гость (08:23:03 21-07-2026) После выборов?)...
После нас хоть потоп
09:31:58 21-07-2026
"ремонты на нефтеперерабатывающих заводах Сибири перенесли на осень 2026 года" лето уже не вернуть. а впереди, оказывается, еще и ОСЕНЬ !!!
10:35:39 21-07-2026
банк не решил строить новые НПЗ?
в небольших сибирских городах.
хрен с ним, что не по дороге в Европу.
обеспечить жителей своей страны топливом-первоочередная задача у правительства и Царя.
11:01:30 21-07-2026
караул устал. (10:35:39 21-07-2026) банк не решил строить новые НПЗ?в небольших сибирских го... так в зазеркалье-то все наоборот
13:05:51 21-07-2026
Напоминает мультяшных героев - царь гол как сокол и палкан с сундуком .....