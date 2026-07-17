Глава краевого парламента посетил Локтевский район, чтобы изучить проблему с топливом

Александр Романенко вместе с главой муниципалитета побывал на заправочной станции в Горняке и оценил ситуацию с поставками бензина и дизеля

17 июля 2026, 13:10, ИА Амител

Александр Романенко на АЗС в Локтевском районе / Фото: администрация Локтевского района

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко с рабочим визитом посетил Локтевский район. Одной из причин поездки стало совещание по вопросам снабжения топливом города Горняка и прилегающих территорий. Из-за значительной удаленности муниципалитета от сетевых автозаправочных станций здесь возникают перебои с поставками горючего.

Что происходит на заправках?

Вместе с главой Локтевского района Галиной Глазуновой спикер краевого парламента осмотрел одну из автозаправочных станций. Александр Романенко поговорил с местными жителями, которые приехали за бензином, и расспросил работников АЗС о текущей обстановке. В момент встречи у заправки стояло около 20 автомобилей. Литр коммерческого топлива марки АИ-95 и дизельного горючего обходился водителям в 160 рублей.

Спикеру подробно доложили о схеме доставки топлива на местные заправки и о том, как организовано снабжение организаций и населения. На заседании районного штаба утвердили следующий порядок: машины скорой помощи, МЧС и других служб жизнеобеспечения заправляются вне очереди. Для них выделили отдельную колонку и временной промежуток с 8 до 10 утра. Для всех остальных автомобилистов станция работает круглосуточно, но с ограничением — не более 20 литров в одни руки.

Какие меры принимают власти?

Александр Романенко назвал главный приоритет в решении топливного вопроса.

«Губернатором и Алтайским краевым Законодательным собранием сегодня решается вопрос о дополнительных поставках топлива в край, в том числе и с учетом уборочной кампании», — заявил спикер краевого парламента.

По его словам, в тех районах, где нет заправочных станций вертикально интегрированных структур, принимаются меры по поставкам топлива коммерческим станциям от "Газпрома" и "Роснефти".