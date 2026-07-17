Глава краевого парламента посетил Локтевский район, чтобы изучить проблему с топливом
Александр Романенко вместе с главой муниципалитета побывал на заправочной станции в Горняке и оценил ситуацию с поставками бензина и дизеля
17 июля 2026, 13:10, ИА Амител
Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко с рабочим визитом посетил Локтевский район. Одной из причин поездки стало совещание по вопросам снабжения топливом города Горняка и прилегающих территорий. Из-за значительной удаленности муниципалитета от сетевых автозаправочных станций здесь возникают перебои с поставками горючего.
Что происходит на заправках?
Вместе с главой Локтевского района Галиной Глазуновой спикер краевого парламента осмотрел одну из автозаправочных станций. Александр Романенко поговорил с местными жителями, которые приехали за бензином, и расспросил работников АЗС о текущей обстановке. В момент встречи у заправки стояло около 20 автомобилей. Литр коммерческого топлива марки АИ-95 и дизельного горючего обходился водителям в 160 рублей.
Спикеру подробно доложили о схеме доставки топлива на местные заправки и о том, как организовано снабжение организаций и населения. На заседании районного штаба утвердили следующий порядок: машины скорой помощи, МЧС и других служб жизнеобеспечения заправляются вне очереди. Для них выделили отдельную колонку и временной промежуток с 8 до 10 утра. Для всех остальных автомобилистов станция работает круглосуточно, но с ограничением — не более 20 литров в одни руки.
Какие меры принимают власти?
Александр Романенко назвал главный приоритет в решении топливного вопроса.
«Губернатором и Алтайским краевым Законодательным собранием сегодня решается вопрос о дополнительных поставках топлива в край, в том числе и с учетом уборочной кампании», — заявил спикер краевого парламента.
По его словам, в тех районах, где нет заправочных станций вертикально интегрированных структур, принимаются меры по поставкам топлива коммерческим станциям от "Газпрома" и "Роснефти".
14:26:21 17-07-2026
Так какие меры, чёт так и не понял.
23:12:38 17-07-2026
Гость (14:26:21 17-07-2026) Так какие меры, чёт так и не понял.... Их очень много, все и не перечислишь.
14:47:48 17-07-2026
По дороге в Горняк еще много АЗС в Калманке, Алейске, Поспелихе, Рубцовске и везде проблемы бензин либо отсутствует, либо километровая очередь за 30 литрами.
15:36:53 17-07-2026
меры принимаются, но цена преображается в коммерческую, что ли?
21:09:30 17-07-2026
150 рулей литр дизеля,это же во сколько обойдется провести уборочную компанию.да и во сколько вырастит хлебушек если ценник топлива больше чем в 2 раза превышает прошлогодний
22:06:32 17-07-2026
Кто прилепил слово "Коммерческое", типа остальное топливо не коммерческое, с него прибыль не получают, оно благотворительное? Тогда бесплатно лейте или ниже себестоимости продают себе в убыток??? В это даже школьники не поверят))
00:39:34 18-07-2026
Как это достало! Кроме как языком, проблему не решают.
16:30:33 20-07-2026
в Барнауле проблему с топливом решили, теперь решат в Локтевском районе, а там уже весь Край подтянется
16:45:09 20-07-2026
Гость (16:30:33 20-07-2026) в Барнауле проблему с топливом решили, теперь решат в Локтев... Ага, решили, во сне администрации наверное, как были очереди так и стоят по 50-100 машин.
09:21:23 21-07-2026
А Спикер - это кто? Фамилия что ли?