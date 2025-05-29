Барьер для оружия. Появится ли между Россией и Украиной буферная зона

Эксперты по-разному видят возможность создать "разделительную линию" между враждующими странами

29 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Война будущего / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Буферная зона должна разделить РФ и Украину по результатам боевых действий, о чем на днях заявил Владимир Путин. Поскольку глава государства не обозначил ее границы, то политики, депутаты и эксперты принялись строить предположения о географическом расположении этой территории. Кстати, в истории было немало примеров создания таких зон, правда, насколько их опыт подходит для украинского конфликта, пока не совсем ясно. Где может возникнуть буферная зона, что она может собой представлять и почему некоторые наблюдатели сомневаются в ее появлении – в материале amic.ru.

В рамках "военной специфики"

О создании буферной зоны (БЗ) президент России Владимир Путин объявил на совещании с членами правительства 22 мая.

"Было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границ. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно подавляются огневые точки противника, работа идет", – сказал Путин.

Буферная зона – разделительная территория, как правило, двух конфликтующих государств. Создается с целью снять военное напряжение, нормализовать жизнь гражданского населения, проживающего в зоне конфликта, и с другими целями. Как правило, БЗ представляет собой демилитаризованную площадку различной протяженности. В истории были примеры даже создания буферных государств, появившихся в результате военных действий между более крупными странами.

Судя по всему, непосредственным поводом для заявления президента стала состоявшаяся 21 мая встреча главы государства с руководителями муниципалитетов Курской области, когда глава администрации Глушковского района Алексей Золотарев попросил создать буферную зону для защиты от вражеских беспилотников.

"Я думаю, Сумы должны быть наши. Путивльский район – это был наш, Курский. Они все сейчас нападают на нас, вот о чем речь. Мы не можем жить как на полуострове, у нас должно быть побольше, хотя бы Сумы", – очертил примерные границы глава районной администрации.

Когда журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова обозначить границы БЗ, он отослал пишущую публику в Минобороны, поскольку "это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики".

Антивоенная "санитария"

"Санитарная зона" будет распространяться почти на всю территорию Украины, если Запад будет продолжать поставлять оружие ВСУ, заявил 25 мая замглавы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, приложивший к своему посту в англоязычном телеграм-канале изображение карты, на которой почти вся территория республики, за исключением западной части, обозначена как Buffer Zone.

Буферная зона должна располагаться подальше от российской территории, а ее масштаб зависит от участка, через который она будет пролегать, высказал свое мнение ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов. Он убежден, что "каждый из участков требует своеобразного подхода".

"Это зона, на которой не будет никого – ни противника, ни наших подразделений. Не будет вестись никаких работ, чего бы то ни было, чтобы противник не мог совершать какие-то действия диверсионного характера", – приводит агентство слова военачальника.

Украина могла бы стать буферным государством, если бы в свое время отказалась от намерения вступить в НАТО и не стала бы превращаться в инструмент антироссийской политики Запада, считает политолог, профессор, декан факультета социальных наук Финансового университета Александр Шатилов.

"Тогда бы произошла демилитаризация республики и нормализация ситуации на ее территории. Это был бы определенный компромисс. Но на него не пошли ни Владимир Зеленский, ни его западные кураторы, которые, на мой взгляд, просто ослеплены какой-то иррациональной ненавистью к Российской Федерации и в упор не готовы видеть ее национальные интересы", – заявил он amic.ru.

Когда достигнуть соглашения не удалось, Москве пришлось прибегнуть к силе, продолжает собеседник:

"Нам пришлось приступить к созданию буферной зоны, что называется, в одиночку и без доброй воли со стороны украинской власти. Что касается ее границ, то они, перефразирую немножко президента, нигде не заканчиваются. Хотя понятно, что все зависит от политической конъюнктуры, и, как неоднократно говорила российская дипломатия, ситуации на земле. Эта зона может включать даже те украинские земли, не обозначенные в качестве такой зоны".

Буфер для Белгорода

Создание БЗ необходимо для защиты российских регионов от ударов противника, заявил в интервью НСН бывший главком Сухопутных войск ВС РФ генерал-армии Владимир Болдырев.

"Буферная зона будет создана, прежде всего, против артиллерии, против РСЗО. Но беспилотники, которые могут летать на 1000 километров, буферная зона не остановит", – заметил военный.

Для приграничных регионов БЗ сыграет позитивную роль, уверен зампред думского комитета по обороне Юрий Швыткин:

"Предпринимаются меры со стороны наших Вооруженных сил, Генштаба для обеспечения безопасности. Беспилотники сбивают, другого рецепта нет. Конечно, важна работа разведки для получения информации о том, кто и откуда запускает беспилотники. Украина хочет посеять страх, что, конечно, не получится", – заявил он НСН.

Опыт создания "санитарной зоны" в ходе СВО у наших военных имеется – такое пространство появилось в Харьковской области, заявил "Ленте" военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев.

"Там тоже шла речь о буферной зоне, она там создавалась для того, чтобы обезопасить Белгород. Надо сказать, что обстрелы Белгорода были тогда практически ежедневными. Сейчас они давно уже из новостей пропали", – заметил аналитик.

Скептически оценил перспективы создания БЗ между Россией и Украиной военный эксперт Михаил Александров.

"Ее появление означает наличие мирного соглашения, возможность заключения такового. Я не верю в такой сценарий, если только наши политики не пойдут на какие-то сомнительные договоренности типа Минских соглашений в новом обличье. Ведь мы видим, что не только Зеленский недоговороспособен, но и Запад в целом. Даже Трамп с его последними выпадами в адрес нашего президента", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Маневры и компромисс

Михаил Александров надеется, что указание президента является тактическим ходом, призванным обозначить временные задачи для наших военных:

"Мы не должны поддаваться на предложение Запада застолбить такую зону, если оно поступит. Эти союзники Киева рассчитывают такими дипломатическими маневрами вокруг переговоров заставить нас снизить темпы СВО, а под перемирие и создание "мирных зон" дать возможность Украине перевооружиться, пополнить армию. Показательно, что заявления Трампа напоминают слова и действия Рейгана, который сумел обвести вокруг пальца Горбачева и его окружение".

При этом собеседник считает анонсированную недавно Трампом систему ПРО "Золотой купол" своего рода аналогом "Стратегической оборонной инициативы":

"Это все актерские ходы президента США, у которого есть навыки шоумена. Запад своими действиями надеется, что наше втягивание в переговоры и замедление хода спецоперации вызовет недовольство граждан страны и военных, подрывая внутреннюю стабильность. Нам не надо на это поддаваться, нужно просто довести дело до разгрома ВСУ и установить тот мир, который будет выгоден нашей стране".

Красивой и грамотной дипломатической игрой назвал обсуждение вопроса буферной зоны в России политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.

"С нашей стороны это посыл в поле информационной войны. Мы даем новую пищу для размышлений. И она [буферная зона] может быть очень большая, ведь мы же хотим защитить свою территорию и граждан", – заявил он радио "Спутник в Крыму".

Мировой опыт создания буферных, или демилитаризованных зон довольно богат. Такая демилитаризованная зона (ДЗ) разделила в свое время Северный и Южный Вьетнам в 1954 году, после французской колониальной войны в Индокитае. Она проходила вдоль 17-й параллели и существовала до 1975 года, когда в результате боевых действий следующей региональной войны два вьетнамских государства были объединены. Сегодня территория этой ДЗ является довольно популярным местом посещения туристами.

В настоящее время ДЗ существует на Корейском полуострове, разделяя КНДР и Южную Корею. Эта площадка появилась в результате соглашения о перемирии 27 июля 1953 года в селении Пханмунджом, где до сих пор время от времени проходят переговоры представителей этих государств. Именно там 27 апреля 2018 года проходил Межкорейский саммит – встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина (президента Южной Кореи).

С 1974 года на Кипре существует так называемая "зеленая линия", установленная ООН, разделившая греческую и турецкую части этого островного государства. Эта ДЗ проходит и через столицу Никосию, разделяя город на северную и южную часть. Контроль над ней осуществляет контингент Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре.

Кроме того, в истории были примеры буферных государств, которыми в разное время являлись существующие до сих пор Афганистан, Монголия и Финляндия, а также упраздненные Дальневосточная республика (ДВР, функционировала в 1920–1922 гг. между РСФСР и Японией), Литбел (между РСФСР и Польшей, февраль-июль 1919) и др.