Барнаул возглавил рейтинг самых экономных направлений для отдыха в России в июле
Отдохнуть в столице Алтайского края дешевле, чем в Крыму
02 июля 2026, 10:41, ИА Амител
Лучшим символом Барнаула респонденты назвали дом под шпилем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Барнаул стал самым экономным направлением для отдыха в июле: средняя стоимость ночи в столице Алтайского края составляет 2398 рублей, сообщает ТВИЛ.ру.
На втором месте — Новоотрадное в Крыму, а на третьем — поселок Дедеркой в Краснодарском крае (2806 р. и 2996 р. соответственно).
Самые экономные направления для отдыха в июле:
- Барнаул, Алтайский край ― 2398 р. / 4 ночи.*
- Новоотрадное, Крым ―2806 р. / 7 ночей.
- Дедеркой, Краснодарский край ― 2996 р. / 7 ночей.
- Тверь, Тверская область ― 3453 р. / 2 ночи.
- Керчь, Крым ― 3527 р. / 6 ночей.
- Ессентуки, Ставропольский край ― 3558 р. / 6 ночей.
- Приморско-Ахтарск, Краснодарский край ― 3622 р. / 8 ночей.
- Горячий Ключ, Краснодарский край ― 3633 р. / 3 ночи.
- Туапсе, Краснодарский край ― 3655 р. / 8 ночей.
- Сенной, Крым ― 3679 р. / 4 ночи.
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки
10:54:48 02-07-2026
А где у нас отдыхать?
11:08:04 02-07-2026
Гость (10:54:48 02-07-2026) А где у нас отдыхать?... за 2 тысячи/сутки?
300 р/койкоместо в,, хостеле", почти бесплатно в,, работном доме", но батрачишь день, пить нельзя.
остальные гроши оставшиеся на еду и зрелища.
11:12:33 02-07-2026
наш город просто транзит до Горного
11:26:05 02-07-2026
Гость (11:12:33 02-07-2026) наш город просто транзит до Горного... А зачем в него вообще заезжать? Турпоток с Новосибирска в РА через Барнаул не идет!
13:28:09 02-07-2026
Гость (11:12:33 02-07-2026) наш город просто транзит до Горного... рейс москва- горноалтайск летает дешево
19:25:57 02-07-2026
Гость (13:28:09 02-07-2026) рейс москва- горноалтайск летает дешево... Летим в Горный через Мву.
Надо посчитать ваш вариант...
13:38:02 02-07-2026
Надо понастроить лечебниц для душевно больных разных стадий - пусть все к нам едут!
14:39:23 02-07-2026
вот прочитал, дословно, что отдохнуть в столице Алтайского края дешевле, чем в Крыму и понимаю, что нормальность нас покинула. Какой дурак так сравнил? Есть в Амурской обл. поселок Зудыра. Вот в Зудыре отдых дешевле чем в Барнауле