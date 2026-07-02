НОВОСТИТуризм

Барнаул возглавил рейтинг самых экономных направлений для отдыха в России в июле

Отдохнуть в столице Алтайского края дешевле, чем в Крыму

02 июля 2026, 10:41, ИА Амител

Лучшим символом Барнаула респонденты назвали дом под шпилем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Лучшим символом Барнаула респонденты назвали дом под шпилем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул стал самым экономным направлением для отдыха в июле: средняя стоимость ночи в столице Алтайского края составляет 2398 рублей, сообщает ТВИЛ.ру

На втором месте — Новоотрадное в Крыму, а на третьем —  поселок Дедеркой в Краснодарском крае  (2806 р. и 2996 р. соответственно). 

Самые экономные направления для отдыха в июле:

  1. Барнаул, Алтайский край ― 2398 р. / 4 ночи.*
  2. Новоотрадное, Крым ―2806 р. / 7 ночей.
  3. Дедеркой, Краснодарский край ― 2996 р. / 7 ночей.
  4. Тверь, Тверская область ― 3453 р. / 2 ночи.
  5. Керчь, Крым ― 3527 р. / 6 ночей.
  6. Ессентуки, Ставропольский край ― 3558 р. / 6 ночей.
  7. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край ― 3622 р. / 8 ночей.
  8. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 3633 р. / 3 ночи.
  9. Туапсе, Краснодарский край ― 3655 р. / 8 ночей.
  10. Сенной, Крым ― 3679 р. / 4 ночи.

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

Барнаул Туризм рейтинги Хорошие новости
       

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

10:54:48 02-07-2026

А где у нас отдыхать?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
отдыхай-не хочу.

11:08:04 02-07-2026

Гость (10:54:48 02-07-2026) А где у нас отдыхать?... за 2 тысячи/сутки?
300 р/койкоместо в,, хостеле", почти бесплатно в,, работном доме", но батрачишь день, пить нельзя.
остальные гроши оставшиеся на еду и зрелища.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:33 02-07-2026

наш город просто транзит до Горного

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

11:26:05 02-07-2026

Гость (11:12:33 02-07-2026) наш город просто транзит до Горного... А зачем в него вообще заезжать? Турпоток с Новосибирска в РА через Барнаул не идет!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:28:09 02-07-2026

Гость (11:12:33 02-07-2026) наш город просто транзит до Горного... рейс москва- горноалтайск летает дешево

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

19:25:57 02-07-2026

Гость (13:28:09 02-07-2026) рейс москва- горноалтайск летает дешево... Летим в Горный через Мву.
Надо посчитать ваш вариант...

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

13:38:02 02-07-2026

Надо понастроить лечебниц для душевно больных разных стадий - пусть все к нам едут!

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:39:23 02-07-2026

вот прочитал, дословно, что отдохнуть в столице Алтайского края дешевле, чем в Крыму и понимаю, что нормальность нас покинула. Какой дурак так сравнил? Есть в Амурской обл. поселок Зудыра. Вот в Зудыре отдых дешевле чем в Барнауле

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров