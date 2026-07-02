Барнаул возглавил рейтинг самых экономных направлений для отдыха в России в июле

Отдохнуть в столице Алтайского края дешевле, чем в Крыму

02 июля 2026, 10:41, ИА Амител

Лучшим символом Барнаула респонденты назвали дом под шпилем / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Барнаул стал самым экономным направлением для отдыха в июле: средняя стоимость ночи в столице Алтайского края составляет 2398 рублей, сообщает ТВИЛ.ру.

На втором месте — Новоотрадное в Крыму, а на третьем — поселок Дедеркой в Краснодарском крае (2806 р. и 2996 р. соответственно).

Самые экономные направления для отдыха в июле:

Барнаул, Алтайский край ― 2398 р. / 4 ночи.* Новоотрадное, Крым ―2806 р. / 7 ночей. Дедеркой, Краснодарский край ― 2996 р. / 7 ночей. Тверь, Тверская область ― 3453 р. / 2 ночи. Керчь, Крым ― 3527 р. / 6 ночей. Ессентуки, Ставропольский край ― 3558 р. / 6 ночей. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край ― 3622 р. / 8 ночей. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 3633 р. / 3 ночи. Туапсе, Краснодарский край ― 3655 р. / 8 ночей. Сенной, Крым ― 3679 р. / 4 ночи.

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки