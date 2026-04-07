Полпред рассказал, как развивать туризм на Алтае для достижения "президентской цели"
Хотя турпоток растет, существующих темпов недостаточно
07 апреля 2026, 07:15, ИА Амител
Налоговые поступления от туротрасли Сибири за последние два года выросли вдвое — до 6 млрд рублей, причем 530 млн из этой суммы — туристический налог, введенный в минувшем году. Лидерами по объему собранных средств являются Алтайский край и Республика Алтай. Эти данные, как отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, обсудили на заседании Совета при полпреде в СФО.
Хотя турпоток растет, существующих темпов недостаточно для достижения целей, обозначенных президентом: к 2030 году доля туристической отрасли в ВВП (валовом внутреннем продукте страны) должна возрасти до 5%, а туристический поток — до 140 млн человек.
По словам полпреда Анатолия Серышева, для дальнейшего развития отрасли нужно делать путешествия по Сибири:
«Доступными и привлекательными для каждого путешественника».
Напомним, Алтайский край по доходу турорганизаций за год вырос почти на четверть — отели, шале и другие средства размещениям в минувшем году получили 19,5 млрд рублей. Лидируют санатории региона.
07:24:44 07-04-2026
Главное - налоги, а там хоть потоп?
09:42:35 07-04-2026
а он то откуда знает как развивать туризм?
11:13:00 07-04-2026
Лучше бы рассказал как развивать промышленность ,ничего своего не производим ,но свистим об импортозамещении ..
13:31:26 07-04-2026
чем заманить туристов они гадают? да вы например тур устройте по местам боев гражданской войны
чего только места и история атамана Рогова стоит который Кузнецк брал с особой жестокостью а потом здесь в крае застрелился
по Мамонтовским местам можно экскурсию сделать
на старые Колыванские рудники можно гостей возить могилы показывать 17 века где знаки доллара высечены -пирамида с глазом. Доллар то здесь придуман был
в Денисову пещеру и еще есть пещеры не менее знаменитые
в подвал администрации можно заводить и голубой дамой пугать
на Толстого в губернское ЧК можно экскурсию сделать - стенки расстрельные показывать, кабинеты для допросов, в камеру можно на пару часов посадить
было бы желание как туристов на деньги разводить