НОВОСТИБизнес

Полпред рассказал, как развивать туризм на Алтае для достижения "президентской цели"

Хотя турпоток растет, существующих темпов недостаточно

07 апреля 2026, 07:15, ИА Амител

Санаторий "Обь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Санаторий "Обь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Налоговые поступления от туротрасли Сибири за последние два года выросли вдвое — до 6 млрд рублей, причем 530 млн из этой суммы — туристический налог, введенный в минувшем году. Лидерами по объему собранных средств являются Алтайский край и Республика Алтай. Эти данные, как отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, обсудили на заседании Совета при полпреде в СФО.

Хотя турпоток растет, существующих темпов недостаточно для достижения целей, обозначенных президентом: к 2030 году доля туристической отрасли в ВВП (валовом внутреннем продукте страны) должна возрасти до 5%, а туристический поток — до 140 млн человек.

По словам полпреда Анатолия Серышева, для дальнейшего развития отрасли нужно делать путешествия по Сибири:

«Доступными и привлекательными для каждого путешественника».

Напомним, Алтайский край по доходу турорганизаций за год вырос почти на четверть — отели, шале и другие средства размещениям в минувшем году получили 19,5 млрд рублей. Лидируют санатории региона.

Сюжет на Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Бизнес FM Барнаул
Читайте также в сюжете: Business FM Барнаул

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

07:24:44 07-04-2026

Главное - налоги, а там хоть потоп?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

09:42:35 07-04-2026

а он то откуда знает как развивать туризм?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:00 07-04-2026

Лучше бы рассказал как развивать промышленность ,ничего своего не производим ,но свистим об импортозамещении ..

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
умник

13:31:26 07-04-2026

чем заманить туристов они гадают? да вы например тур устройте по местам боев гражданской войны
чего только места и история атамана Рогова стоит который Кузнецк брал с особой жестокостью а потом здесь в крае застрелился
по Мамонтовским местам можно экскурсию сделать
на старые Колыванские рудники можно гостей возить могилы показывать 17 века где знаки доллара высечены -пирамида с глазом. Доллар то здесь придуман был
в Денисову пещеру и еще есть пещеры не менее знаменитые
в подвал администрации можно заводить и голубой дамой пугать
на Толстого в губернское ЧК можно экскурсию сделать - стенки расстрельные показывать, кабинеты для допросов, в камеру можно на пару часов посадить

было бы желание как туристов на деньги разводить

  -9 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров