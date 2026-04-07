Полпред рассказал, как развивать туризм на Алтае для достижения "президентской цели"

Хотя турпоток растет, существующих темпов недостаточно

07 апреля 2026, 07:15, ИА Амител

Санаторий "Обь" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Налоговые поступления от туротрасли Сибири за последние два года выросли вдвое — до 6 млрд рублей, причем 530 млн из этой суммы — туристический налог, введенный в минувшем году. Лидерами по объему собранных средств являются Алтайский край и Республика Алтай. Эти данные, как отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, обсудили на заседании Совета при полпреде в СФО.

Хотя турпоток растет, существующих темпов недостаточно для достижения целей, обозначенных президентом: к 2030 году доля туристической отрасли в ВВП (валовом внутреннем продукте страны) должна возрасти до 5%, а туристический поток — до 140 млн человек.

По словам полпреда Анатолия Серышева, для дальнейшего развития отрасли нужно делать путешествия по Сибири:

«Доступными и привлекательными для каждого путешественника».

Напомним, Алтайский край по доходу турорганизаций за год вырос почти на четверть — отели, шале и другие средства размещениям в минувшем году получили 19,5 млрд рублей. Лидируют санатории региона.