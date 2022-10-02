64 снегоуборочных машины будут чистить дороги Барнаула 2 октября

В Барнауле днём 2 октября очищать дороги от снега будут 64 единицы спецтехники, сообщили в мэрии.

Рабочие прометут тротуары, а также при необходимости обработают песчано-соляной смесью спуски, подъёмы и перекрёстки.

Минувшей ночью в городе очищали дороги 25 снегоуборочных машин, подчеркнули в мэрии.

Водителей призывают быть предельно осторожными, соблюдать правила дорожного движения и парковки и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.