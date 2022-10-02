64 снегоуборочных машины будут чистить дороги Барнаула 2 октября
Водителей призывают быть осторожными
2 октября 2022, 09:45, Никита Черников
В Барнауле днём 2 октября очищать дороги от снега будут 64 единицы спецтехники, сообщили в мэрии.
Рабочие прометут тротуары, а также при необходимости обработают песчано-соляной смесью спуски, подъёмы и перекрёстки.
Минувшей ночью в городе очищали дороги 25 снегоуборочных машин, подчеркнули в мэрии.
Водителей призывают быть предельно осторожными, соблюдать правила дорожного движения и парковки и с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.
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