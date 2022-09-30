Цветы в снегу. В Барнауле снегопад застал врасплох всю красоту

Фото: amic.ru

В Барнауле в сентябре задекабрило: второй день идёт снегопад. Корреспонденты amic.ru прогулялись по городу и сделали несколько бело-цветных фотографий, чтобы все могли полюбоваться на эту красоту.

Напомним, снег в краевой столице падал и ночью 29 сентября, впрочем, быстро растаял. А вот в других алтайских городах жителей встретило по-настоящему снежное утро. Сегодня, как кажется, снег решил уже полностью засыпать улицы.

Также снег выпал в Горном Алтае. В соцсетях местные жители поделились кадрами заснеженных горных склонов и улиц республиканской столицы.