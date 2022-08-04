Новая детская площадка построена по нацпроекту на бульваре 9 Января в Барнауле

Во дворе дома № 90 на бульваре 9 Января в Барнауле построили новую детскую площадку со спортивным комплексом. Благоустроили двор в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Выездное совещание на новом объекте провели специалисты администрации района. Участие в нём приняли и депутаты Барнаульской городской Думы Валерий Касплер и Роман Репа. Комиссия посмотрела ход работ и осталась довольна увиденным.

Что было сделано?

На детской площадке появился современный спортивный комплекс. В его составе — турники, лестницы, акробатические кольца, канат и баскетбольное кольцо. Также на площадке установили качели на цепях и яркую песочницу.

Чтобы родителям и бабушкам было удобнее наблюдать за детьми, рядом с детской площадкой поставили новые лавочки. До этого скамейки стояли у подъездов, но жители попросили их перенести.

Ещё до строительства детской площадки в этом дворе были проведены работы по его благоустройству. В частности, рабочие расширили и заасфальтировали дворовый проезд, заменили бордюрный камень и установили освещение.

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Что-то ещё собираются здесь делать?

Да. Помимо чиновников и депутатов, в совещании приняли участие представители управляющей компании и жители дома. Они попросили помочь обустроить клумбы и подсыпать дорожки, где находится проезд к гаражам. Эти вопросы специалисты взяли на контроль, сообщили в администрации города.

Детская площадка / Фото: barnaul.org

А кроме этого двора что ещё сделали в Октябрьском районе?

В администрации города сообщили, что новые детские комплексы появились уже в девяти дворах Октябрьского района. Они расположены по адресам: бульвар 9 Января, 90; ул. Малахова, 27, 29; 80-й Гвардейской Дивизии, 20, 24; Глушкова, 34, 54; Горно-Алтайская, 16; Северо-Западная, 60.

А всего в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в 2022 году благоустроят 13 дворов Октябрьского района.

Сколько дворов отремонтируют в Барнауле этим летом?

В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Барнауле приведут в порядок 65 дворов. На эти цели выделено 241,6 млн руб.

В дворовых проездах укладывают новый асфальт, обновляют освещение, устанавливают урны и скамьи. Также в мэрии сообщают, что при совместном финансовом участии с жителями многоквартирных домов будет обустроено 35 парковочных карманов и 8 контейнерных площадок. А новые детские и спортивные комплексы появятся в 52 дворах Барнаула.