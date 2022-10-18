«Новый доминантный объект»: монтаж стелы в Барнауле завершат к Дню народного единства

Все работы по возведению новой стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле будут завершены к Дню народного единства — 4 ноября. За её местоположение голосовали сами горожане, выбор пал на Нагорный парк. Установку начали в августе текущего года. Об этом журналистам сообщил заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров.

18 октября прошёл один из главных этапов — установка собранной металлической стелы, которую привезли в Барнаул из Москвы. Конструкция весит около 10 тонн.

«Выходим на финишную прямую строительства этого важного объекта. Большая часть работ уже выполнена. Самое главное — мы установили металлоконструкцию стелы. Как и планировали, все работы по установке стелы завершим к 4 ноября. Тогда и состоится торжественное открытие важного для Барнаула объекта», — пояснил Андрей Фёдоров.

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Новости Барнаула Как в Барнауле устанавливают стелу «Город трудовой доблести». Фото и видео

В ближайшие несколько недель подрядчик — СК «Союз» — завершит обшивку объекта, сделает освещение для стелы и проведёт благоустройство прилегающей территории. Высота стелы — 32 метра. На ней изображены архивные фотографии, герб города и текст указа президента России о присвоении Барнаулу звания «Город трудовой доблести» весной 2020 года. Площадь всего комплекса будет насчитывать 345 квадратных метров.

«Идёт нормальный технологический процесс. Опытные монтажники спокойно установили каркас. Это самый знаковый процесс. У нас в Барнауле на берегу Оби появился новый доминантный объект. Все работы будут выполнены в срок», — отметил директор компании «Союз» Владимир Отмашкин.

Напомним, 20 мая 2021 года Барнаулу присвоили почётное звание «Город трудовой доблести». Благодаря этому статусу жители столицы Алтайского края увековечат подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны специальной стелой. Ранее amic.ru рассказал, как Барнаул стал городом трудовой доблести.