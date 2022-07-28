Проездные для школьников и студентов Барнаула теперь будут действительны и в автобусах

С 15 августа в Барнауле начинается продажа проездных билетов, благодаря которым школьники и студенты смогут сэкономить на поездках в общественном транспорте. Причём в этом году проездные будут действовать и в автобусах, а не только в трамваях и троллейбусах, как раньше. Как сообщили в пресс-службе администрации города, 27 июля координационный совет по ценообразованию поддержал предложение комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула распространить действие проездных билетов для учащихся в городских автобусах, работающих по регулируемому тарифу.

Уже с 1 сентября тарифы «Школьный», «Для школьников из малообеспеченных семей», «Студенческий» начнут действовать. Причём не только на тех маршрутах, которые ходят по улицам города, но и в пригородных автобусах.

Зачем нужны такие проездные?

Установить единый проездной билет для школьников и студентов на всех видах общественного транспорта, действующего по регулируемым тарифам, поручил глава города Вячеслав Франк. Таким образом власти решили поддержать школьников и студентов, особенно на период реконструкции путепроводов на проспекте Ленина.

Кроме того, проработкой этого вопроса занимались и депутаты городской думы. Как говорили Вячеслав Перерядов, Иван Огнев и Юрий Ряполов, молодёжь, проживающая в пригородных посёлках, неоднократно обращалась к ним с просьбами рассмотреть возможность ввода льготных проездных.

«Теперь этими проездными смогут воспользоваться в автобусах, чтобы доехать до места учёбы или занятий спортом, большое количество ребят, в том числе и проживающих в пригородных посёлках», — сказал председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города Павел Есипенко.

Он также отметил, что в Сибири льготные проездные действуют в Новосибирске, Омске и Кемерове. А в Алтайском крае есть только в Бийске и Рубцовске на горэлектротранспорте.

Сколько поездок можно совершить по проездному?

В течение месяца — сколько угодно. Лимита нет. Как пояснили в мэрии, «по проездным билетам школьникам и студентам предоставляется неограниченное количество поездок в течение календарного месяца».

Новости

Вопрос дня Какие новые проездные билеты вводят в пассажирском транспорте Барнаула и сколько они будут стоить

Сколько будут стоить проездные?

Стоимость активации электронных транспортных карт:

«Студенческий» — 650 рублей;

«Школьный» — 550 рублей;

«Для школьников из малообеспеченных семей» — 400 рублей.

Где купить проездной и что для этого нужно?

Транспортную карту можно приобрести в киосках «Лига-Пресс» и «Роспечать-Алтай». При этом студенту нужно предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий личность. Школьнику — справку об обучении в общеобразовательной организации и документ, удостоверяющий личность (или документ законного представителя), пояснила руководитель МУП «Центртранс» Юлия Дорохова.

Тем, кто уже пользуется электронными транспортными картами «Школьный», «Для школьников из малообеспеченных семей», «Студенческий», ничего ни покупать, ни менять не нужно.

Чтобы приобрести проездной билет «Для школьников из малообеспеченных семей», необходимо обратиться в МУП «Центртранс» (пр. Ленина, 6) и предоставить справку, что семья признана нуждающейся. Пополнить проездные билеты можно онлайн через личный кабинет на сайте МУП «Центртранс» или личный кабинет банка.



В МУП «Центртранс» отмечают, что в 2022 году увеличилось количество пользователей студенческих и школьных транспортных карт на 1000 человек.

На каких маршрутах будут действовать проездные?

На всех маршрутах общественного транспорта Барнаула, которые работают по регулируемым тарифам и где предоставляется право льготного проезда. Это:

Автобусы: 1, 2, 2к, 9, 10, 17, 20, 24, 25, 33р, 35, 37, 38, 40, 53, 55, 57, 60, 75, 80, 104, 104ю, 108, 109, 109оп, 113, 113д, 117э, 137, 138, 150;

сезонные автобусные маршруты (с апреля по октябрь): 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151;

трамваи и троллейбусы.

Сейчас таких маршрутов в Барнауле 60, считая трамваи и троллейбусы, сообщил зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин.

«По проездному можно совершить неограниченное количество поездок, и даже если нет прямого транспортного сообщения до нужной остановки, можно сделать пересадку, например, из автобуса в трамвай. Всё это позволит увеличить транспортную доступность для жителей пригорода и снизить общий транспортный поток на центральных магистралях», — отметил он.

На автобусы, которые работают по нерегулируемым маршрутам, действие проездных не распространяется.