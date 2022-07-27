Улица Ядерная в Барнауле освещена благодаря городскому инициативному проекту

По улице Ядерной в Индустриальном районе Барнаула теперь можно ходить без опаски: здесь провели наружное освещение. Произошло это благодаря реализации программы городского инициативного бюджетирования. Именно проект освещения улицы предложили для участия в программе жители микрорайона.

Что было сделано?

Согласно проекту, по улице Ядерной подрядчику пришлось смонтировать 15 светильников, проложить 611 метров кабеля, а также установить дополнительную опору.

Как сообщает сайт администрации Барнаула, новая линия наружного освещения на Ядерной была присоединена к уже существующей, которая обслуживается за счёт городского бюджета.

В целом работы обошлись в 660 тысяч рублей. Финансовое участие в проекте приняли и сами жители микрорайона. Их вклад составил 35 тысяч рублей.

Фото: barnaul.org

Как отреагировали жители?

Люди обрадовались: теперь по улице комфортно прогуляться и вечером. Прохожие чувствуют себя в безопасности. Накануне состоялась встреча жителей Ядерной с главой Индустриального района Сергеем Татьяниным, депутатом БГД Кристиной Юстус, заместителем председателя дорожного комитета города Валерием Ведяшкиным.

Сергей Татьянин оценил инициативность барнаульцев и поблагодарил за активность. «Надеемся увидеть ваши новые предложения и проекты на следующем конкурсе инициативного бюджетирования», — сказал он.

Что ещё сделают по улице Ядерной?

Сергей Татьянин сообщил, что на этом работы по благоустройству Ядерной не закончатся. Здесь планируется привести в порядок и дорогу.

«Конечно, хочется, чтобы улица была комплексно благоустроена, взрослым и ребятишкам было комфортно передвигаться. Поэтому решено в рамках программы „Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы“ в этом году заасфальтировать дорогу по улице Ядерной», — отметил глава района.

Фото: barnaul.org

А кроме улицы Ядерной что-то ещё делается в городе?

Конечно. Проект по обустройству освещения на Ядерной стал третьим, который реализован в Индустриальном районе в этом году. Так, в апреле подрядчик уложил новый асфальт на дороге по улице Российской в микрорайоне Авиатор, а в июне — заасфальтирован Братский проезд в микрорайоне Мирный. Всего же в программу городского инициативного бюджетирования на 2022 год вошли семь проектов. Работы продолжаются.