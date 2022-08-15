В Барнауле 15 августа начали продавать единые школьные и студенческие проездные билеты. Они начнут действовать с 1 сентября на всех маршрутах общественного транспорта, работающего по регулируемым тарифам, сообщили в мэрии.

До этого проездные действовали только на электротранспорте.

Приобрести билеты можно в киосках «Лига-Пресс» и «Роспечать-Алтай». Для покупки студенту нужно будет предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий личность, а школьнику — справку об обучении и документ, удостоверяющий личность (либо документ законного представителя).

«Чтобы приобрести проездной билет „Для школьников из малообеспеченных семей“, необходимо обратиться в МУП „Центртранс“ (пр. Ленина, 6) и предоставить справку, что семья признана нуждающейся», — подчеркнули в горадминистрации.

Стоимость проездных билетов:

• «Студенческий» — 650 рублей;

• «Школьный» — 550 рублей;

• «Для школьников из малообеспеченных семей» — 400 рублей.

Маршруты с регулируемыми тарифами:

• автобусы: 1, 2, 2к, 9, 10, 17, 20, 24, 25, 33р, 35, 37, 38, 40, 53, 55, 57, 60, 75, 80, 104, 104ю, 108, 109, 109оп, 113, 113д, 117э, 137, 138, 150;

• сезонные автобусные маршруты (с апреля по октябрь): 23, 111, 112, 112т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125, 151;

• все трамваи и троллейбусы.

В автобусах, работающих по нерегулируемым маршрутам и где нет льготного проезда, проездные не действуют.

О том, что в Барнауле введут единый проездной билет для школьников и студентов на всех маршрутах общественного транспорта, стало известно ещё в конце мая. Тогда глава города Вячеслав Франк отметил, что закрытие проезда по мосту у Нового рынка и связанные с этим вопросы транспортной нагрузки на основные магистрали города требуют дополнительных решений, которые позволят повысить интерес горожан пользоваться услугами общественного транспорта.