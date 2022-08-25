В Барнауле на открытие второго магазина H&M пришли 12 человек. Ажиотаж утих после первого

В Барнауле в ТРЦ «Пионер» в четверг утром, 25 августа, открылся ещё один магазин одежды H&M.

«На открытие пришли 12 человек», — отметила корреспондент amic.ru.

Напомним, 23 августа в ТРЦ «Арена» вновь заработал первый магазин H&M. В очередь выстроились желающие закупиться товарами шведского бренда. Покупателей оказалось настолько много, что спустя 20 минут после открытия пускать всех подряд перестали и вход ограничили.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ранее amic.ru сообщал, что 23 августа откроется магазин в «Арене», в середине недели — в «Пионере», а третий отдел в ТРЦ «Галактика» — в конце недели.

Магазины H&M приостановили работу в России после начала спецоперации на Украине. В июле компания объявила о полном уходе из РФ, потом сообщила о планах временно возобновить работу с 1 августа, чтобы устроить распродажу, однако в Барнауле в этот день магазины не открылись.