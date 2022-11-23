В Барнауле пенсионерка грубо отказалась от помощи соцзащиты, приехавшей с продуктами убраться в квартире

В Барнауле 83-летняя пенсионерка в агрессивной форме отказалась от помощи представителей комплексного центра соцобслуживания, которые передали ей набор продуктов и хотели убраться в квартире, сообщили в Минсоцзащиты края.

Ранее в соцсетях жительница Барнаула попросила помочь одинокой бабушке, проживающей в многоквартирном доме на улице 42-й Краснознамённой Бригады. Она рассказала, что женщина живёт в ужасных условиях: «Ужасные условия, полчища тараканов, грязь, мусор, отсутствие продуктов и тепла».

«От соцобслуживания и помощи волонтёров в уборке квартиры категорически отказалась в агрессивной форме. За женщиной продолжат присмотр органы опеки и попечительства. В ходе осмотра выяснилось, что в соседней квартире живут родственники, которые присматривают за пенсионеркой, также в Барнауле живёт её родной внук, который часто навещает бабушку и привозит ей продукты», — отметили в министерстве.

В ведомстве подтвердили, что квартира пенсионерки в плохом состоянии — грязь, мусор, насекомые, нет отопления и необходимой бытовой техники.

«Специалисты направили ходатайство в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу им. Эрдмана об обследовании пенсионерки по решению вопроса об оказании психиатрической помощи и признании её недееспособной, что позволит направить женщину в дом-интернат», — добавили в Минсоцзащиты.