В Барнауле устранили самую крупную аварию на трамвайной линии за всю историю города

В Барнауле устранили повреждение высоковольтного кабеля, из-за которого жители города на несколько дней остались без удобных трамвайных маршрутов, сообщает «Банкфакс».

Ранее amic.ru рассказал, что авария случилась днём 17 сентября. Одна из организаций производила земельные работы на участке на улице Малахова и случайно порвала силовой кабель. Из-за резкого скачка напряжения из строя вышли кабели и на других участках: в том числе на улице Антона Петрова. В итоге трамваи № 5, 7, 9 и 10 начали ходить по изменённым маршрутам.

В «Горэлектротрансе» рассказали о завершении 21 сентября ремонтно-восстановительных работ на месте порыва кабеля. На данный момент проверяют работоспособность линии.

«В данный момент проводятся пусконаладочные мероприятия, после завершения которых планируется запуск движения трамваев № 5, 7, 9 и 10 по их маршрутам», — отмечает издание.

Представитель предприятия уточнил, что в Барнауле впервые произошла ситуация, когда движение трамваев парализовало на несколько суток из-за повреждения кабеля.