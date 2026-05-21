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Барнаульцам напомнили о сроках передачи показаний электросчетчиков

Сделать это нужно с 21 по 25 мая

21 мая 2026, 10:12, ИА Амител

Барнаульская горэлектросеть / Фото: bges.ru
Барнаульская горэлектросеть / Фото: bges.ru

АО "Барнаульская горэлектросеть" обратилось к жителям города с напоминанием: до 25 мая включительно нужно передать показания электросчетчиков. Своевременные данные помогут избежать ошибок при расчете платы за электричество.

Передать показания можно разными способами:

  • по телефону горячей линии 999-620. Он работает с 21-е по 25-е число с 07:00 до 22:00 без выходных;

  • через робота по номерам 999-610 (тоновый режим) и 501-650 (с распознаванием речи);

  • на официальном сайте bges.ru — нажмите кнопку "Передать показания", введите лицевой счет и фамилию;

  • в личном кабинете БГЭС для физических лиц: https://lkfl.bges.ru/.

Регулярная передача показаний поможет избежать ошибок в начислениях и лишних вопросов.

Фото предоставлено пресс-службой БГЭС

Барнаул ЖКХ
       

Комментарии 4

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dok_СФ

10:35:59 21-05-2026

Умные счетчики слабо поставить, никого дёргать не надо и контролёров штат содержать.. Родственники в Ленинградской области и не только там.. с такими счётчиками.

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Гость

18:32:56 21-05-2026

dok_СФ (10:35:59 21-05-2026) Умные счетчики слабо поставить, никого дёргать не надо и кон... в Алтайке тоже умные счетчики ставят. мы удивлены были..

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Гость

11:30:12 21-05-2026

А про систему город забыли?

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гость

11:53:58 21-05-2026

Гость (11:30:12 21-05-2026) А про систему город забыли?... а зачем платить всяческим прокладкам?

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