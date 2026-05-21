Барнаульцам напомнили о сроках передачи показаний электросчетчиков
Сделать это нужно с 21 по 25 мая
21 мая 2026, 10:12, ИА Амител
АО "Барнаульская горэлектросеть" обратилось к жителям города с напоминанием: до 25 мая включительно нужно передать показания электросчетчиков. Своевременные данные помогут избежать ошибок при расчете платы за электричество.
Передать показания можно разными способами:
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по телефону горячей линии 999-620. Он работает с 21-е по 25-е число с 07:00 до 22:00 без выходных;
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через робота по номерам 999-610 (тоновый режим) и 501-650 (с распознаванием речи);
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на официальном сайте bges.ru — нажмите кнопку "Передать показания", введите лицевой счет и фамилию;
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в личном кабинете БГЭС для физических лиц: https://lkfl.bges.ru/.
Регулярная передача показаний поможет избежать ошибок в начислениях и лишних вопросов.
10:35:59 21-05-2026
Умные счетчики слабо поставить, никого дёргать не надо и контролёров штат содержать.. Родственники в Ленинградской области и не только там.. с такими счётчиками.
18:32:56 21-05-2026
dok_СФ (10:35:59 21-05-2026) Умные счетчики слабо поставить, никого дёргать не надо и кон... в Алтайке тоже умные счетчики ставят. мы удивлены были..
11:30:12 21-05-2026
А про систему город забыли?
11:53:58 21-05-2026
Гость (11:30:12 21-05-2026) А про систему город забыли?... а зачем платить всяческим прокладкам?