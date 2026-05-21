Барнаульцам напомнили о сроках передачи показаний электросчетчиков

Сделать это нужно с 21 по 25 мая

21 мая 2026, 10:12, ИА Амител

Барнаульская горэлектросеть / Фото: bges.ru

АО "Барнаульская горэлектросеть" обратилось к жителям города с напоминанием: до 25 мая включительно нужно передать показания электросчетчиков. Своевременные данные помогут избежать ошибок при расчете платы за электричество. Передать показания можно разными способами: по телефону горячей линии 999-620. Он работает с 21-е по 25-е число с 07:00 до 22:00 без выходных;

через робота по номерам 999-610 (тоновый режим) и 501-650 (с распознаванием речи);

на официальном сайте bges.ru — нажмите кнопку "Передать показания", введите лицевой счет и фамилию;

в личном кабинете БГЭС для физических лиц: https://lkfl.bges.ru/. Регулярная передача показаний поможет избежать ошибок в начислениях и лишних вопросов. Фото предоставлено пресс-службой БГЭС