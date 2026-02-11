НОВОСТИОбщество

Как заплатить за электроэнергию, не вставая с дивана и пользуясь только сайтом БГЭС

С помощью этого сервиса можно даже вызвать сотрудника компании на дом

11 февраля 2026, 13:46, ИА Амител

Личный кабинет на сайте БГЭС / Фото предоставлено пресс-службой компании
С 1 марта 2026 года в России начинает действовать единый срок оплаты жилищно-коммунальных услуг, включая электроэнергию, — до 15-го числа каждого месяца.

Барнаульская горэлектросеть напоминает, что ее абонентам легко оплачивать электроэнергию в любое время через Личный кабинет. Сервис функционирует на сайте компании, его можно бесплатно скачать на смартфон. 

С помощью Личного кабинета можно не только оплачивать счета за свет, но также передать показания счетчика, просматривать историю начислений и платежей. Здесь же можно вызвать сотрудника компании на дом, и даже подключить лицевые счета своих родственников для оплаты услуг за электричество.

Сервис работает круглосуточно, оплата принимается без комиссии, напоминает пресс-служба организации.

Со всеми способами оплаты можно ознакомиться на официальном сайте энергосбытовой компании в разделе "Физические лица" — "Способы оплаты".

Комментарии 14

Avatar Picture
вставайте с дивана!

13:53:58 11-02-2026

больше двигаться надо.. все попы отращивают

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:59:45 11-02-2026

вставайте с дивана! (13:53:58 11-02-2026) больше двигаться надо.. все попы отращивают... Я вот на диване попу отращиваю, а растет живот почему-то, а попа наоборот. Может перевернуться надо?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:35 11-02-2026

Гость (13:59:45 11-02-2026) Может перевернуться надо?... да.. именно!!)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:36 11-02-2026

вставайте с дивана! (13:53:58 11-02-2026) больше двигаться надо.. все попы отращивают... А можно двигаться не в очередях на оплату того, что можно оплатить сидя на диване?) А потом сходить погулять, не тратя время на поход в банк или куда там еще.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:16 11-02-2026

Гость (14:04:36 11-02-2026) А можно двигаться не в очередях на оплату того, что можно оп... нетЬ! а если все начнут дома оплачивать? закроют все отделения же, куда будут бабуськи ругаться ходить?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:00:32 11-02-2026

Гость (14:13:16 11-02-2026) нетЬ! а если все начнут дома оплачивать? закроют все отделе... Пусть на Почту ходят) Один фиг там больше делать нечего.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:45:01 11-02-2026

Объяснили бы, почему начислили аж 1650р. Не успел в январе подать по электросчетчику.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:53:36 11-02-2026

Гость (14:45:01 11-02-2026) Объяснили бы, почему начислили аж 1650р. Не успел в январе п... вы не там задаете вопрос

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:59:08 11-02-2026

Плати, в следующем месяце учтёшь. Это лучше, чем разбираться и тратить время. Хотя, для того и придумано.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:06:15 11-02-2026

Удобный для оплаты и передачи показаний сайт, проверено на себе. И главное - оплата без комиссии в отличие от этой системы город

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:14 11-02-2026

После оплаты долг на сайте не списывается и не понятно прошёл платёж или нет, но чек сразу появляется на эл. почте, а платёж зачисляют через 5-6 дней и затем задолженность обнуляется в "Системе город". Приходится ждать неделю, чтобы удостовериться.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:57:24 11-02-2026

Гость (15:34:14 11-02-2026) После оплаты долг на сайте не списывается и не понятно прошё... в 99.9% случаев задолженность списывается моментально.
редко, но бывает, что вы оплатили одновременно с новым реестром от от горсети, в котором еще, разумеется, ваш платеж не учтен - тогда ждем следующий реестр с уже учтенной оплатой...
не переживайте - в любом случае вы исполнили свое обязательство по оплате жку в момент оплаты.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

16:35:00 11-02-2026

Гость (15:57:24 11-02-2026) в 99.9% случаев задолженность списывается моментально.ре... Ой врете и не стыдно вам

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:51:00 11-02-2026

«Как заплатить за электроэнергию, не вставая с дивана и пользуясь только сайтом БГЭС?» порой этот вопрос следовало бы задать в «Р…..надзор»

  0 Нравится
Ответить
