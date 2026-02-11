Как заплатить за электроэнергию, не вставая с дивана и пользуясь только сайтом БГЭС

С помощью этого сервиса можно даже вызвать сотрудника компании на дом

11 февраля 2026, 13:46, ИА Амител

Личный кабинет на сайте БГЭС / Фото предоставлено пресс-службой компании

С 1 марта 2026 года в России начинает действовать единый срок оплаты жилищно-коммунальных услуг, включая электроэнергию, — до 15-го числа каждого месяца.

Барнаульская горэлектросеть напоминает, что ее абонентам легко оплачивать электроэнергию в любое время через Личный кабинет. Сервис функционирует на сайте компании, его можно бесплатно скачать на смартфон.

С помощью Личного кабинета можно не только оплачивать счета за свет, но также передать показания счетчика, просматривать историю начислений и платежей. Здесь же можно вызвать сотрудника компании на дом, и даже подключить лицевые счета своих родственников для оплаты услуг за электричество.

Сервис работает круглосуточно, оплата принимается без комиссии, напоминает пресс-служба организации.

Со всеми способами оплаты можно ознакомиться на официальном сайте энергосбытовой компании в разделе "Физические лица" — "Способы оплаты".