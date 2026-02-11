Как заплатить за электроэнергию, не вставая с дивана и пользуясь только сайтом БГЭС
С помощью этого сервиса можно даже вызвать сотрудника компании на дом
С 1 марта 2026 года в России начинает действовать единый срок оплаты жилищно-коммунальных услуг, включая электроэнергию, — до 15-го числа каждого месяца.
Барнаульская горэлектросеть напоминает, что ее абонентам легко оплачивать электроэнергию в любое время через Личный кабинет. Сервис функционирует на сайте компании, его можно бесплатно скачать на смартфон.
С помощью Личного кабинета можно не только оплачивать счета за свет, но также передать показания счетчика, просматривать историю начислений и платежей. Здесь же можно вызвать сотрудника компании на дом, и даже подключить лицевые счета своих родственников для оплаты услуг за электричество.
Сервис работает круглосуточно, оплата принимается без комиссии, напоминает пресс-служба организации.
Со всеми способами оплаты можно ознакомиться на официальном сайте энергосбытовой компании в разделе "Физические лица" — "Способы оплаты".
13:53:58 11-02-2026
больше двигаться надо.. все попы отращивают
13:59:45 11-02-2026
вставайте с дивана! (13:53:58 11-02-2026) больше двигаться надо.. все попы отращивают... Я вот на диване попу отращиваю, а растет живот почему-то, а попа наоборот. Может перевернуться надо?
14:07:35 11-02-2026
Гость (13:59:45 11-02-2026) Может перевернуться надо?... да.. именно!!)
14:04:36 11-02-2026
вставайте с дивана! (13:53:58 11-02-2026) больше двигаться надо.. все попы отращивают... А можно двигаться не в очередях на оплату того, что можно оплатить сидя на диване?) А потом сходить погулять, не тратя время на поход в банк или куда там еще.
14:13:16 11-02-2026
Гость (14:04:36 11-02-2026) А можно двигаться не в очередях на оплату того, что можно оп... нетЬ! а если все начнут дома оплачивать? закроют все отделения же, куда будут бабуськи ругаться ходить?
15:00:32 11-02-2026
Гость (14:13:16 11-02-2026) нетЬ! а если все начнут дома оплачивать? закроют все отделе... Пусть на Почту ходят) Один фиг там больше делать нечего.
14:45:01 11-02-2026
Объяснили бы, почему начислили аж 1650р. Не успел в январе подать по электросчетчику.
14:53:36 11-02-2026
Гость (14:45:01 11-02-2026) Объяснили бы, почему начислили аж 1650р. Не успел в январе п... вы не там задаете вопрос
14:59:08 11-02-2026
Плати, в следующем месяце учтёшь. Это лучше, чем разбираться и тратить время. Хотя, для того и придумано.
15:06:15 11-02-2026
Удобный для оплаты и передачи показаний сайт, проверено на себе. И главное - оплата без комиссии в отличие от этой системы город
15:34:14 11-02-2026
После оплаты долг на сайте не списывается и не понятно прошёл платёж или нет, но чек сразу появляется на эл. почте, а платёж зачисляют через 5-6 дней и затем задолженность обнуляется в "Системе город". Приходится ждать неделю, чтобы удостовериться.
15:57:24 11-02-2026
Гость (15:34:14 11-02-2026) После оплаты долг на сайте не списывается и не понятно прошё... в 99.9% случаев задолженность списывается моментально.
редко, но бывает, что вы оплатили одновременно с новым реестром от от горсети, в котором еще, разумеется, ваш платеж не учтен - тогда ждем следующий реестр с уже учтенной оплатой...
не переживайте - в любом случае вы исполнили свое обязательство по оплате жку в момент оплаты.
16:35:00 11-02-2026
Гость (15:57:24 11-02-2026) в 99.9% случаев задолженность списывается моментально.ре... Ой врете и не стыдно вам
19:51:00 11-02-2026
«Как заплатить за электроэнергию, не вставая с дивана и пользуясь только сайтом БГЭС?» порой этот вопрос следовало бы задать в «Р…..надзор»