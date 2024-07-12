Барнаульцев приглашают отпраздновать День семьи, любви и верности в ТРЦ "Европа"

Шоу-программа, конкурсы для детей и взрослых, подарки – вот чем запомнится праздник

12 июля 2024, 11:30, ИА Амител erid: LjN8KAPvJ

Выступление артистов / Фото: ТРЦ "Европа"

13 июля – теплый, летний выходной, который стоит провести в компании близких и семьи. Тем более что ТРЦ "Европа" подготовил фееричное окончание недели, посвященное самому душевному празднику – Дню семьи, любви и верности. А еще настала пора подвести итоги для тех, кто всю неделю в официальной группе "ВК" ТРЦ боролся за шанс получить эксклюзивные подарки от "Европы" и отделов-партнеров и просто незабываемо провести субботний день.

Итак, 13 июля 2024 года с 14:00 до 16:00 около фонтана в ТРЦ "Европа" гостей будут ждать выступления кавер-групп, шоу-балета, а также фокусы, баскетбольное шоу и насыщенная конкурсная программа. Организаторы уверены, что интересно будет и взрослым, и детям.

А самые активные участники получат особенные подарки от ТРЦ и сертификаты на шопинг от магазина косметики и парфюмерии SParfum&Cosmetics*, магазина профессиональной косметики Sakwa* и блинной "Сковородовна".

Подробности о мероприятии в группе "ВК ТРЦ Европа".

Банер мероприятия предоставлен организаторами

Возрастное ограничение 0+

* SParfum&Cosmetics ("ПарфюмЭндКосметикс"); Sakwa ("Саква")

ООО "Экватор"

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