Барнаульцы чаще других доезжают до конца одной из самых красивых трасс в мире

И да, мы про Чуйский тракт

08 июня 2023, 12:05, ИА Амител LatgBSYCP

Долина реки Чулышман / Фото: Антон Петров

Алтайский край возглавил рейтинг среди регионов, чьи жители в высокий туристический сезон с мая по сентябрь преодолевают сотни километров Чуйского тракта, чтобы насладиться красотой и добраться до окончания трассы вблизи с границей с Монголией. В прошлом году в сравнении с 2021-м число таких путешественников из Барнаула, отметившихся в селе Жана Аул, выросло на 40%.

В целом число россиян, добравшихся до этого населённого пункта в 2022 году, выросло на треть в сравнении с 2021 годом.

Топ-10 регионов:



Алтайский край;

Республика Алтай;

Кемеровская область;

Новосибирская область;

Московская область;

Томская область;

Ленинградская область;

Красноярский край;

Омская область;

Свердловская область.

Отправляясь в столь дальнюю поездку, путешественники обычно заботятся о различных нюансах: составляют маршрут, изучают интересные факты, советы, смотрят видеоблоги о местах предстоящей поездки – с помощью смартфона и надежного мобильного интернета 4G билайн это можно сделать в процессе поездки. Стабильная голосовая связь и мобильный интернет – это также один из залогов безопасности в дороге, возможность связаться с близкими и поделиться с ними фотографиями, видео или новостями.

Мобильный интернет и голосовая связь билайн остаются надежными в дороге по Чуйскому тракту и в целом Горному Алтаю. Это продемонстрировало и тестирование эксперта аналитического агентства Telecom Daıly*, проведенное летом 2022 года в высокий туристический сезон. Билайн набрал 85 баллов, больше всех по уровню непрерывности покрытия. Скорости мобильного интернета оператора в большинстве из проверенных популярных мест оказались выше тех 5-10 Мбит/с, которых, по данным экспертов, хватает для комфортного использования смартфона.

Чтобы упрочить позиции в 2023 году, билайн продолжает работу по развитию качества сети на территории Горного Алтая. Благодаря очередной оптимизации сети в 2023 году билайн не только увеличил скорости мобильного интернета в целом по республике на 15%, но и сделал более стабильным покрытие 4G на семи участках, расположенных на разной протяжённости тракта. Это село Дубровка, турбаза "Юность", отрезок трассы длиной 21км от курорта Манжерок до с. Барангол, село Черга, Семинский перевал, село Туекта, село Курай. И жители, и туристы получили доступ к скоростному мобильному интернету 4G LTE* от билайн и всем сервисами на его базе.

www.beeline.ru

* Telecom Daıly ("Телеком Дейли"), 4G LTE ("4 Джи ЭлТэЕ").

ПАО "ВымпелКом"

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