Барнаульцы назвали коллег и начальство главными источниками стресса на работе

14% опрошенных заявили, что вообще не испытывают стресса на рабочем месте

20 мая 2026, 15:17, ИА Амител

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Жители Барнаула рассказали, что больше всего их нервирует на работе. Согласно опросу, чаще всего источником стресса становится поведение коллег — так ответили 12% респондентов. Токсичность, склоки, грубость и сплетни оказались главными раздражителями, сообщает SuperJob.

На втором месте — отношение руководителя к подчиненным (11%). Еще 9% беспокоит непрофессионализм начальства. Четвертую строчку делят некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия (по 7%).

Авралы вызывают стресс у 5% опрошенных. По 4% набрали перегрузки, клиенты, бардак в процессах, безделье, размытые задачи и низкая зарплата. Приятно, что 14% барнаульцев признались: стресса на работе они не испытывают.

Интересно, что мужчины острее реагируют на некомпетентность начальства и чаще отмечают непрофессионализм сослуживцев. Женщины же больше страдают от поведения коллег и руководства, а также от клиентов и общей неорганизованности.