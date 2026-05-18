Жители Алтайского края назвали главные стимулы для повышения эффективности труда

65% респондентов заявили, что продуктивность повышает автоматизация задач

18 мая 2026, 16:00, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Эксперты hh.ru провели опрос среди жителей Алтайского края и выяснили, какие факторы помогают им работать продуктивнее, а также какие действия работодателя они считают по-настоящему полезными.

Согласно результатам исследования, на первом месте оказалась автоматизация части рабочих задач — ее выбрали 65% опрошенных. Чаще всего за автоматизацию голосует молодежь: 73% среди респондентов до 18 лет, 76% в группе 18–24 года и 72% в категории 25–34 года.

Активнее всех эту идею поддерживают сотрудники маркетинга, рекламы и PR (83%), финансового сектора и бухгалтерии (81%), юристы (80%), а также представители высшего и среднего менеджмента (78%).

Также 65% опрошенных отметили, что продуктивность повышает рост заработной платы. Другими важными факторами стали: готовность руководства прислушиваться к мнению персонала (53%), обучение и повышение квалификации (49%), улучшение условий труда (44%) и внедрение современных технологий (42%).

Треть респондентов (33%) считают, что эффективность повысит увеличение числа сотрудников для снижения нагрузки. По 26% назвали необходимость сократить бюрократию и число бессмысленных совещаний, а также снизить текучесть кадров. 14% указали на дополнительное финансирование проектов.

Как оценивают автоматизацию сами работники

Почти каждый четвертый (23%) считает, что в их организации процессы автоматизированы на хорошем уровне. Еще 49% оценивают автоматизацию как среднюю и хотели бы большей. 14% назвали уровень автоматизации низким.