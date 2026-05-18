Жители Алтайского края назвали главные стимулы для повышения эффективности труда
65% респондентов заявили, что продуктивность повышает автоматизация задач
18 мая 2026, 16:00, ИА Амител
Эксперты hh.ru провели опрос среди жителей Алтайского края и выяснили, какие факторы помогают им работать продуктивнее, а также какие действия работодателя они считают по-настоящему полезными.
Согласно результатам исследования, на первом месте оказалась автоматизация части рабочих задач — ее выбрали 65% опрошенных. Чаще всего за автоматизацию голосует молодежь: 73% среди респондентов до 18 лет, 76% в группе 18–24 года и 72% в категории 25–34 года.
Активнее всех эту идею поддерживают сотрудники маркетинга, рекламы и PR (83%), финансового сектора и бухгалтерии (81%), юристы (80%), а также представители высшего и среднего менеджмента (78%).
Также 65% опрошенных отметили, что продуктивность повышает рост заработной платы. Другими важными факторами стали: готовность руководства прислушиваться к мнению персонала (53%), обучение и повышение квалификации (49%), улучшение условий труда (44%) и внедрение современных технологий (42%).
Треть респондентов (33%) считают, что эффективность повысит увеличение числа сотрудников для снижения нагрузки. По 26% назвали необходимость сократить бюрократию и число бессмысленных совещаний, а также снизить текучесть кадров. 14% указали на дополнительное финансирование проектов.
Как оценивают автоматизацию сами работники
Почти каждый четвертый (23%) считает, что в их организации процессы автоматизированы на хорошем уровне. Еще 49% оценивают автоматизацию как среднюю и хотели бы большей. 14% назвали уровень автоматизации низким.
«Автоматизация рутинных операций напрямую конвертируется в сэкономленные рабочие часы и влияет на развитие бизнеса. По данным Talantix, автоматизация только одного процесса — например, согласования заявок на подбор персонала — освобождает рекрутеру до трех часов рабочего времени ежедневно. Это около 15 часов в неделю или до двух рабочих дней, которые можно потратить на стратегические задачи», — отметила Марина Хадина, директор по развитию Talantix.
16:18:33 18-05-2026
уже показывали почтовую контору на западе которую вместо людей снабдили роботами андроидами делающими то же самое при сортировке почты. Трое андроидов вместо троих работников за конвеером
Они за 1 час сделали норму смены людей и работают 24 часа в сутки 365 дней в неделю и даже освещения и отопления не надо. Делайте вывод. Думаю черезт полгода год всех вас того - как тех троих
21:02:55 18-05-2026
Какое отношение имеет автоматизация для повышения эффективности труда? Автоматизация это инструмент, труд - другое.. Для повышения эффективности труда всё просто - доступное и благоустроенное жильё, достойная оплата труда, безопасность работы, уважение, санатории и лагеря за счет предприятия, перспектива карьеры или профессиональный рост и т.д. (примерно как в советское время). Автоматизация это удел ИТР, НТР. изобретателей.. в т.ч. государства.