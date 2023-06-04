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Барнаульцы поздравили с юбилеем дворника из своего дома

Мужчину сюрприз очень обрадовал

04 июня 2023, 08:41, ИА Амител

Жители многоквартирного дома по улице 65 лет Победы в Барнауле поздравили двоника с юбилеем. Об этом сообщает "Катунь 24".

Сергей Фёдорович много лет работает на благо двора, и местные описывают его как добросовестного и ответственного человека. Говорят, что он очень приветливый и улыбчивый.

За доброту они отблагодарили дворника сюрпризом. 

Мужчине неожиданное поздравление очень понравилось.

Барнаул

Комментарии 3

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Гость

10:14:30 04-06-2023

Приятное сообщение)

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Гость

14:38:50 04-06-2023

как жизнь у нас позитивно изменилась!!! столько праздников!!! с утра просыпаемся и смех до слез раздирает, весь день без удержу, спасибо партии за столь значительные празднования!!! идем вперед в позитивное, радостное будущее!!!

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Гость

15:02:26 04-06-2023

Приятно и удивительно. Отрадно, что есть такие люди, добросовестные и ответственные. В наших краях, то бишь на территории относящейся к ЖЭ У 21, являющейся подрядной организацией ДЕЗ 1 Ленинского района Барнаула представить такое невозможно. Ужасная управляй, со сменой руководства в прошлом году стало все еще хуже. Хамство и невыполнение обязательств. Привет господину Гроссу и большое пожелание побольше прислушиваться к жителям домов и их нуждам, а также провести работу со своими подчиненными и научить их работать с людьми..

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