Барнаульцы поздравили с юбилеем дворника из своего дома

Мужчину сюрприз очень обрадовал

04 июня 2023, 08:41, ИА Амител

Жители многоквартирного дома по улице 65 лет Победы в Барнауле поздравили двоника с юбилеем. Об этом сообщает "Катунь 24".

Сергей Фёдорович много лет работает на благо двора, и местные описывают его как добросовестного и ответственного человека. Говорят, что он очень приветливый и улыбчивый.

За доброту они отблагодарили дворника сюрпризом.

Мужчине неожиданное поздравление очень понравилось.