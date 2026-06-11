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Барнаульцы рассказали, чьи зарплаты завышены неоправданно

Лишь 7% опрошенных уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться

11 июня 2026, 14:00, ИА Амител

Много денег / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru
Много денег / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Барнауле мужчины чаще называют переоцененными чиновников и руководителей, а женщины считают, что зарплаты неоправданно завышены у футболистов и блогеров, сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

«Самые неоправданно высокие зарплаты — у депутатов и политиков, об этом рассказали 22% барнаульцев. На второй строчке рейтинга — директора и руководители (12%). Доходы программистов назвали завышенными 11% опрошенных. Столько же голосов набрали государственные служащие», — говорится в исследовании.

Среди прочих профессий участники опроса упомянули менеджеров (10%), футболистов (8%), риелторов (5%), курьеров (4%), блогеров и артистов (по 3%). Лишь 1% опрошенных назвал переоцененными доходы банковских работников, еще столько же — юристов.

Лишь 7% барнаульцев уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Еще 10% указали аудиторов, водителей, косметологов, маркетологов, стоматологов, репетиторов, продавцов, экономистов.

Мужчины чаще называли сверхвысокими доходы чиновников, депутатов, менеджеров и директоров, а женщины — футболистов и блогеров.

Опрос проведен с 22 мая по 3 июня среди представителей экономически активного населения из Барнаула.

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Барнаул опросы зарплаты
       

Комментарии 9

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Гость

14:13:47 11-06-2026

вы бы щас этого ничего и не читали если б не программисты
не надо на программистов гнать

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Гость

14:18:04 11-06-2026

Я считаю у журналистов

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Гость

15:22:01 11-06-2026

стоматологи и юристы -вот у кого доходы неоправданно высокие

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Гость

21:31:29 11-06-2026

Гость (15:22:01 11-06-2026) стоматологи и юристы -вот у кого доходы неоправданно высокие... У юристов -то да. 33 года юридического стажа. Возраст 53 года. 19 лет адвокатом отработал . В90-е работал следователем прокуратуры. Никогда в жизни не было своего жилья (и не дурак чтобы в ипотеку входить. Никогда не было машины. Телевизор сломался в 2012 году.(правда он мне и не нужен). И таких юристов половина. Не все юристы богатеи. Судьи, прокуроры, ФСБшники, полисмены, нотариусы эти ребята в 40 лет уходят на пенсию 50-150 тысяч рублей. Вот это богатеи. Я не знаю ни одного адвоката (а проработал в адвокатуре 19 лет) чтобы до 60 лет дожил (это я про мужчин). Инсульт, инфаркт и все.

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Гость

08:21:15 12-06-2026

Гость (21:31:29 11-06-2026) У юристов -то да. 33 года юридического стажа. Возраст 53 год... и не дурак чтобы в ипотеку входить --- какое огромное заблуждение...

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ыть

09:32:15 12-06-2026

Гость (21:31:29 11-06-2026) У юристов -то да. 33 года юридического стажа. Возраст 53 год... с мамой живешь в 53 года? И не дурак в ипотеку входить? Какой молодец!

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Гость

15:37:14 11-06-2026

А депутиатики?, а?

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Вежливый Человек

19:21:13 11-06-2026

Деньги брызги! У кого власти полно, а толку нет?!

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Иванна

09:48:47 12-06-2026

Стоматологи и ветеринары. Про госслужащих, это только про руководство, остальные только крохи получают.

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