Лишь 7% опрошенных уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться

11 июня 2026, 14:00, ИА Амител

Много денег / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Барнауле мужчины чаще называют переоцененными чиновников и руководителей, а женщины считают, что зарплаты неоправданно завышены у футболистов и блогеров, сообщает сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob.

«Самые неоправданно высокие зарплаты — у депутатов и политиков, об этом рассказали 22% барнаульцев. На второй строчке рейтинга — директора и руководители (12%). Доходы программистов назвали завышенными 11% опрошенных. Столько же голосов набрали государственные служащие», — говорится в исследовании.

Среди прочих профессий участники опроса упомянули менеджеров (10%), футболистов (8%), риелторов (5%), курьеров (4%), блогеров и артистов (по 3%). Лишь 1% опрошенных назвал переоцененными доходы банковских работников, еще столько же — юристов.

Лишь 7% барнаульцев уверены, что любой труд должен хорошо оплачиваться. Еще 10% указали аудиторов, водителей, косметологов, маркетологов, стоматологов, репетиторов, продавцов, экономистов.

Мужчины чаще называли сверхвысокими доходы чиновников, депутатов, менеджеров и директоров, а женщины — футболистов и блогеров.

Опрос проведен с 22 мая по 3 июня среди представителей экономически активного населения из Барнаула.