Медики или стратеги? Эксперты выяснили, в каких сферах на Алтае самая жесткая конкуренция

В крае рынок труда сохраняет сбалансированное состояние: массовый кадровый дефицит больше не является характерной чертой

10 июня 2026, 14:44, ИА Амител

Медик и стратег / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

В Алтайском крае на фоне роста активности работодателей второй месяц подряд снижается индекс конкуренции за рабочие места, по итогам мая показатель составил 9,8 резюме на одну вакансию, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

«По сравнению с апрелем уровень конкуренции за рабочие места снизился в Алтайском крае на 2,3 процентного пункта, а с марта, за два месяца, — суммарно на 4,9 п.п. Несмотря на эту динамику, рынок труда региона сохраняет сбалансированное состояние: массовый кадровый дефицит больше не является характерной чертой и сохраняется только в отдельных профессиональных сферах», — говорится в исследовании.

В целом по Сибирскому федеральному округу на одну вакансию сейчас приходится 10 резюме, а в среднем по России — 9,1 резюме. В Алтайском крае — 9,8 резюме на одну вакансию.

На данный момент в регионе единственной сферой, где по-прежнему ощущается нехватка персонала, остается "Медицина, фармацевтика" — здесь на одну вакансию приходится 2,8 резюме. В остальных профессиональных направлениях работодатели располагают достаточным выбором кандидатов.

Наиболее высокая конкуренция за рабочие места наблюдается в сферах:

"Стратегия, инвестиции, консалтинг" — 53,0 резюме на вакансию;

"Искусство, развлечения, масс-медиа" — 49,2;

"Маркетинг, реклама, PR" — 36,6;

"Информационные технологии" — 29,6;

"Юристы" — 23,2.

Самый комфортный уровень конкуренции сложился в направлениях:

"Рабочий персонал" — 6,8 резюме на вакансию;

"Добыча сырья" — 6,8;

"Сельское хозяйство" — 6,2;

"Строительство, недвижимость" — 5,4;

"Розничная торговля" — 5,3.

Напомним, дефицит медиков фиксировался в крае на протяжении всего 2025 года, а по данным на июль нехватка начала усиливаться. Самыми остродефицитными были врачи — на одну вакансию приходилось лишь 0,4 резюме, а на одну вакансию медсестер и медбратьев — 2,2 резюме. При этом сложнее всего найти специалистов из среднего медперсонала.