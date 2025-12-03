Барнаульцы жалуются на месячные очереди для сдачи экзаменов на права
Причины видят в нехватке экзаменаторов и приоритете первичных кандидатов
В Барнауле обострилась проблема с доступностью экзаменов в Госавтоинспекции. Как сообщает Telegram-канал "В курсе 22", будущие водители сталкиваются с многомесячными очередями на пересдачу практической части, что вынуждает их заново учить теорию и тратить деньги на дополнительные занятия.
По словам одного из учеников, автошколы в первую очередь отправляют на экзамен тех, кто сдает впервые, а кандидатов на пересдачу "отодвигают дальше и дальше".
«За месяцы ожидания знания и навыки очень быстро забываются. Приходится снова сдавать теоретический экзамен, заново и не бесплатно "накатывать" практику"», – сетует он.
Жители связывают проблему с острой нехваткой экзаменаторов, хотя отмечают, что раньше график был более плотным.
«Все списывают на нехватку экзаменаторов, но ведь были экзамены в ГАИ ранее и принимали, и места были. Стало все только хуже... Пока не начнешь оглашать или возмущаться, всем все равно, как и где вы будете сдавать экзамены!» – пишет возмущенный барнаулец.
И исскуственный интелект помочь не может. Много кого ИИ может вытеснить, но не гаишников, их не хватет и сразу проблемы
10:00:06 03-12-2025
Приходится снова сдавать теоретический экзамен. Это почему?
08:08:13 04-12-2025
Гость (10:00:06 03-12-2025) Приходится снова сдавать теоретический экзамен. Это почему?... по закону.
10:01:19 03-12-2025
Обострилась? Она уже давным давно критическая ситуация. Искусственные препоны строят гаишники, невозможно записаться нормально, очередищи. Элементарное действо превратили в фиг пойми что.
10:02:37 03-12-2025
на кой.
цены на машины - конь
рсаго, налог, колеса, ТО - вот зачем?
все с утра оъдо вечера с этми машинами копошатся как дети в песочнице
10:10:08 03-12-2025
Гость (10:02:37 03-12-2025) на кой.цены на машины - коньрсаго, налог, колеса, ТО... Может, потому отчасти, что ОТ у нас уже практически отсутствует как класс? Его днем-то зачастую проблема найти, а вечером он в принципе не ходит. Часов после 19 куда-то уехать сложно, после 21 уже просто невозможно. А есть места, где ОТ вообще нет. Цены на такси конские, плюс попробуй еще то такси вызвать. Как бы в такой ситуации машина уже необходимость, а не прихоть.
10:22:39 03-12-2025
Гость (10:10:08 03-12-2025) Может, потому отчасти, что ОТ у нас уже практически отсутств... охотно верю
11:44:02 03-12-2025
Гость (10:10:08 03-12-2025) Может, потому отчасти, что ОТ у нас уже практически отсутств... на такси денег нет, но на машину миллионы есть)
12:11:05 03-12-2025
Гость (11:44:02 03-12-2025) на такси денег нет, но на машину миллионы есть)... Эм... Ну как бэ если человеку нужно ездить два раза в день минимум, то да, проще иметь собственный автомобиль. И где, не подскажете, вы в моем посте увидели что-то про отсутствие денег? Такси - дорогое удовольствие вне зависимости от того, может человек себе его позволить или нет, так-то.
12:34:09 03-12-2025
Гость (12:11:05 03-12-2025) Эм... Ну как бэ если человеку нужно ездить два раза в день м... за два раза в день уж точно не проще иметь авто. если конечно не из выселок ездить, но там уже другие вопросы напрашиваются
12:49:44 03-12-2025
Гость (12:34:09 03-12-2025) за два раза в день уж точно не проще иметь авто. если конечн... Если жить в пригородном поселке, то наличие автомобиля, а то и не одного - насущная необходимость. При наличии в семье детей - тем более. При жизни в одном конце города и работе в другом - в общем-то, тоже. Особенно если тебе на работу часам к семи, а то и шести, утра. Потому что такси, помимо денег, еще и ненадежно - то есть машины, то нет. То у таксиста просто вожжа под мантией и он заказ отменил, а тебе ко времени. Или наши радетели отключили мобильный интернет и живи как знаешь. Ну и да, наличие в семье машины облегчает жизнь даже тогда, когда ты сам куда-то ездишь раз в неделю-две)))
10:06:49 03-12-2025
Если с другой стороны посмотреть, меньше машин будет на дорогах. Задыхаемся ведь. А ? Братцы!
10:10:52 03-12-2025
Гость (10:06:49 03-12-2025) Если с другой стороны посмотреть, меньше машин будет на доро... Не будет.
10:56:27 03-12-2025
Гость (10:06:49 03-12-2025) Если с другой стороны посмотреть, меньше машин будет на доро... У нас кругом лес и тайга, если так душно в городе.
10:07:46 03-12-2025
Сдавайте с первого раза, а не сдал, тогда приходи через год! А если через месяц забывается, значит место в памяти только на номера трамваев, которые до дома ходят! (Сдал с первого раза стаж 22 года!) да и конторки некоторые прикрыть! А то устроили выдачу прав, а нужно сдать, это не только ваша жизнь, но и многих других людей вокруг!
10:18:31 03-12-2025
Екх (10:07:46 03-12-2025) Сдавайте с первого раза, а не сдал, тогда приходи через год!... Звучит красиво, но глупо.
На сколько я представляю, как устроен экзамен и его сдача. Из автоинструкторов далеко не все его смогут сдать. А уж люди с 10-15 стажем вождения тем-более.
Там тоже своя политика, цели и задачи
11:17:27 03-12-2025
Гость (10:18:31 03-12-2025) Звучит красиво, но глупо.На сколько я представляю, как у... Да вопросов нет, вы имеете право на свою точку зрения! Но я каждый день вижу тех кого выучили на права! И то как они ездят! Как учат так и сдают! Любой ученик это отражение учителя и количество серого вещества в коробке!
12:14:04 03-12-2025
Екх (11:17:27 03-12-2025) Да вопросов нет, вы имеете право на свою точку зрения! Но я ... Дело не в том, кого и как выучили, а в том, что водитель - это уже давно массовое явление. А процент, уж простите, идиотов, агрессивных идиотов и просто дурачков в обществе довольно высок. Так что и среди водителей их столько же. Ну и плюс накладывается общий градус накала в обществе, так что ничего странного в ваших наблюдениях нет.
14:24:17 03-12-2025
Екх (11:17:27 03-12-2025) Да вопросов нет, вы имеете право на свою точку зрения! Но я ...
Когда за люди 2 года и за 10 попыток не могут сдать (вплоть до: нарушений нет, но есть "неуверенное вождение"), ищут разные пути как купить права. Вот и ездят купившие.
11:46:50 03-12-2025
Екх (10:07:46 03-12-2025) Сдавайте с первого раза, а не сдал, тогда приходи через год!... за 22 года конечно же ничего не изменилось? 22 года назад дороги, например, были пустые, езди хоть поперек.
12:21:13 03-12-2025
Гость (11:46:50 03-12-2025) за 22 года конечно же ничего не изменилось? 22 года назад до... Ага и Брежнев был регулировщиком! Это сейчас дороги норм, а в 2000-х было помнишь, как коляску трясло?
12:40:51 03-12-2025
Екх (12:21:13 03-12-2025) Ага и Брежнев был регулировщиком! Это сейчас дороги норм, а ... При чем тут это? Дороги не дороги, машин небыло - гораздо комфортней ездить было, че не так? В нулевых к полуночи Павлик был пустой. Сейчас никогда такого не бывает.
14:14:45 03-12-2025
Екх (10:07:46 03-12-2025) Сдавайте с первого раза, а не сдал, тогда приходи через год!...
Раньше только бараны пробитые не сдавали с первого раза
21:10:52 03-12-2025
Екх (10:07:46 03-12-2025) Сдавайте с первого раза, а не сдал, тогда приходи через год!... Готов поспорить что сейчас вы бы с первого раза тоже бы не здали. Получал права в 1991 … думаю и меня бы завалили. Частично это коррупционная составляющая, частично что стало намного больше машин.
10:11:25 03-12-2025
Уверен в ГИБДД проблем ни каких не видят, всё в рамках и согласно запланированному и утвержденному.
Почему бы за комментарием в пресс-службу не обратиться, помню времена когда журналисты именно так и работали
11:35:58 03-12-2025
Дебилов, которые способны вцепиться в руль и пучить поганые глазенки все больше и больше. Мафынка! Ехать! Ехать! Тьфу!
19:56:03 03-12-2025
Развалилась держава. Порядка нет.
03:04:07 04-12-2025
оплатит жене индивид. обучение и вождение, сдала спокойно сразу - инспектор сам приехал. не вижу проблемы при нормальной организации и деньгах