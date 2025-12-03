Барнаульцы жалуются на месячные очереди для сдачи экзаменов на права

Причины видят в нехватке экзаменаторов и приоритете первичных кандидатов

03 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле обострилась проблема с доступностью экзаменов в Госавтоинспекции. Как сообщает Telegram-канал "В курсе 22", будущие водители сталкиваются с многомесячными очередями на пересдачу практической части, что вынуждает их заново учить теорию и тратить деньги на дополнительные занятия.

По словам одного из учеников, автошколы в первую очередь отправляют на экзамен тех, кто сдает впервые, а кандидатов на пересдачу "отодвигают дальше и дальше".

«За месяцы ожидания знания и навыки очень быстро забываются. Приходится снова сдавать теоретический экзамен, заново и не бесплатно "накатывать" практику"», – сетует он.

Жители связывают проблему с острой нехваткой экзаменаторов, хотя отмечают, что раньше график был более плотным.

«Все списывают на нехватку экзаменаторов, но ведь были экзамены в ГАИ ранее и принимали, и места были. Стало все только хуже... Пока не начнешь оглашать или возмущаться, всем все равно, как и где вы будете сдавать экзамены!» – пишет возмущенный барнаулец.

Ранее стало известно, какие изменения ждут водителей с 1 декабря 2025 года.