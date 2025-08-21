Как сдают экзамен на водительские права в 2025 году и сколько раз его можно провалить?

В 2025 году водитель авто сдает на права без автодрома, но разделение на теорию и практику все еще остается

21 августа 2025, 07:00, ИА Амител erid: 2W5zFJrKA6U

Автодром / Фото: сгенерировано нейросетью "Кандинский"

Правила сдачи на водительские права периодически меняются, и многие не знают, как сейчас получают права и что для этого нужно сделать. Начинающие водители часто не понимают, какие документы нужно собрать, сколько действуют результаты теоретического экзамена, сколько ошибок можно совершить в билетах, разрешено ли пересдавать экзамен и так далее. Обо всём этом рассказывает amic.ru.

Что нужно для получения водительских прав?

Для получения водительских прав нужно пройти профессиональное обучение в автошколе, медицинское освидетельствование и сдать экзамены в Госавтоинспекции. Есть и возрастные ограничения. Водительские права выдают при достижении определенного возраста:

16 лет – для ТС категории "M" (мопеды и легкие квадрициклы) и подкатегории "A1" (мотоциклы с объемом двигателя не более 125 кубических сантиметров и мощностью не более 11 киловатт);

18 лет – для ТС категорий "A" (мотоциклы), "B" (большинство стандартных легковых авто), "C" (авто весом более 3,5 тысячи килограммов, машины с прицепом массой не более 750 кг), подкатегорий "B1" (трициклы и квадрициклы) и "C1" (авто массой более 3,5 тысячи килограммов, но менее 7,5 тыс. кг). При этом сдавать экзамен на право управления ТС категорий "B", "C" и подкатегорий "B1", "C1" можно с 17 лет;

21 год – для ТС категорий "D" (авто для перевозки пассажиров, где более восьми сидячих мест) и подкатегории "D1" (автомобили для перевозки пассажиров, где от 8 до 16 сидячих мест, за исключением некоторых случаев), а также для категорий "Tm" (трамваи), "Tb" (троллейбусы).

Кроме того, для получения прав на некоторые категории нужен определенный водительский стаж.

Автомобиль / Фото: amic.ru

Как выбрать автошколу?

Чтобы сдать на права, для начала нужно выбрать автошколу. При выборе автошколы в Госавтоинспекции советуют проверить, соответствует ли она основным требованиям к образовательным организациям, которые обучают водителей. Следует уточнить наличие у автошколы лицензии на образовательную деятельность и программы подготовки водителей по интересующей вас категории.

Также в Госавтоинспекции советуют проверить оснащенность школы техническими средствами обучения, аппаратно-программными комплексами тестирования и развития психофизиологических качеств водителя, тренажерами первоначального обучения навыкам вождения, учебными авто для практического вождения. Стоит и уточнить наличие у школы закрытых автодромов для первоначального обучения вождению площадью не менее 0,24 га (в собственности или аренде) и квалифицированных преподавателей. Рекомендуется обратить внимание на сроки обучения и порядок проведения практических занятий.

Кроме того, у автошколы должно быть заключение о соответствии учебно-материальной базы требованиям Минпросвещения России.

Как обучиться в автошколе?

Чтобы обучиться в автошколе, нужно заключить договор. В нем должно быть указано определенное количество часов обучения, стоимость услуг и порядок их оплаты. Примерный учебный план обучения в автошколе включает три цикла: базовый, специальный и профессиональный.

Порядок прохождения обучения зависит от категории транспортного средства. Например, по категории "B" на вождение по учебным маршрутам отводится 38 часов (по 60 минут). После освоения образовательной программы нужно сдать квалификационный экзамен, по его результатам выдается свидетельство о профессии водителя. В зависимости от категории ТС в программе обучения могут отсутствовать некоторые циклы, поэтому количество часов обучения может различаться.

Инспектор ДПС / Фото: amic.ru

При этом обучение должно проходить только на специально оборудованном автомобиле с опознавательным знаком" Учебное транспортное средство". Обучать первоначальным навыкам вождения можно только на закрытых площадках или автодромах. Учебная езда допускается только с инструктором, который должен иметь при себе специальный документ на право обучения и водительское удостоверение. Кроме того, может быть установлен перечень дорог, на которых запрещена учебная езда.

По окончании автошколы выдается документ, подтверждающий прохождение обучения, который необходим для сдачи квалификационного экзамена в ГАИ.

Кандидат в водители, освоивший основную программу отдельной категории ТС, допускается к сдаче экзаменов по входящей в нее подкатегории. Также прошедший основную программу обучения по отдельной категории или подкатегории с механической трансмиссией допускается к сдаче экзаменов по категории или подкатегории с автоматической трансмиссией.

Как пройти медицинское освидетельствование?

Следующий шаг для получения водительского удостоверения – медицинское освидетельствование. Его можно пройти в любой медицинской организации (в том числе в частной), имеющей соответствующую лицензию. Однако обследоваться у врача-психиатра и нарколога нужно исключительно в специализированных государственных или муниципальных медицинских организациях по месту жительства или пребывания. За освидетельствование нужно заплатить самому. По результатам осмотров и обследований врачами-специалистами вам выдадут справки. На основании этих справок и выдается медицинское заключение. Действует оно 12 месяцев с даты выдачи.

На экзамен нужно записываться самому?

Сотрудники автошколы обычно сами организуют сдачу экзамена в подразделении ГАИ, то есть подают заявку, согласуют место, время и так далее. Также можно самостоятельно обратиться в любое экзаменационное подразделение ГАИ, где есть условия для сдачи экзаменов. Предварительно записаться на прием можно и через портал госуслуг. Место, дата и время проведения экзамена будут назначены уполномоченным должностным лицом.

Какие документы нужны для получения прав?

Для получения водительских прав и допуска к экзаменам вам нужны следующие документы:

заявление о выдаче водительского удостоверения;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

сертификат об окончании профессионального обучения;

медицинская справка об отсутствии противопоказаний или ограничений к управлению автомобилем;

письменное согласие одного из законных представителей на прохождение экзамена (если сдающему от 16 до 18 лет, он не является полностью дееспособным или не состоит в браке);

СНИЛС (за исключением граждан других стран и не имеющих СНИЛС). Если вы не представите сведения о СНИЛС, ГАИ запросит их через систему межведомственного электронного взаимодействия;

водительское удостоверение (если вы открываете еще одну категорию в ранее полученном водительском удостоверении);

если паспорт и согласие законных представителей предоставлены на иностранном языке, то нужен нотариально засвидетельствованный перевод на русский язык этих документов.

Водитель / Фото: Jan Baborák, unsplash.com

При этом заявление о выдаче ВУ можно подать электронно на портале госуслуг. Оригиналы документов впоследствии можно отдать в подразделение Госавтоинспекции в соответствии с назначенными датой и временем. Неявка для представления оригиналов документов в указанную дату и время – повод приостановить оказывать эту госуслугу до личного обращения в подразделение ГАИ.

До подачи заявления и необходимых документов в подразделение Госавтоинспекции (в случае обращения через "Госуслуги" – после подачи, но до принятия к рассмотрению) нужно оплатить госпошлину.

Правда, можно не предоставлять в ГАИ документы, подтверждающие уплату госпошлины. Госавтоинспекция запросит данную информацию через систему межведомственного взаимодействия.

Как проходит сдача теории?

Экзамен состоит из теоретической и практической части. Чтобы пойти на "практику", сначала нужно сдать теорию. При сдаче теории сначала на входе проверяют личность экзаменуемого и рассказывают, как пользоваться автоматизированным рабочим местом (то есть компьютером). Пришедших на экзамен распределяют по местам и перед началом экзамена на мониторе появляются ФИО учащихся и категории ТС, на которые они сдают экзамен.

В каждом экзаменационном билете – четыре тематических блока, во всех по пять вопросов (всего 20 вопросов) по ПДД. Выполнить все задания нужно на компьютере за 20 минут, при этом ошибиться можно дважды, но в разных тематических блоках. Если в одной теме будет две ошибки, то экзамен не будет сдан.

Если сдающий допустил ошибку, ему нужно правильно ответить на пять дополнительных вопросов по тому блоку, в котором он просчитался, – на это ему дается пять минут сверх установленного времени. Если кандидат в водители совершил вторую ошибку в другом блоке, то ему также нужно решить еще пять задач за пять дополнительных минут. Если на какой-либо вопрос будущий водитель не ответил, то это будет считаться ошибкой. Когда экзамен будет сдан, его результаты занесут в экзаменационный лист.

Водитель автомобиля / Фото: Art Markiv, unsplash.com

Экзамен считается не сданным, если испытуемый трижды ошибся в билете, сделал две ошибки в одном тематическом блоке, неправильно ответил на вопрос в дополнительном тематическом блоке, списывал, советовался с другими экзаменуемыми, ушел с экзамена или вмешивался в работу компьютера.

Билеты для теоретического экзамена размещаются на официальном сайте Госавтоинспекции. Для этого на сайте https://гибдд.рф/ нужно выбрать раздел "Участникам движения", затем в подразделе "Автовладельцам" найти экзаменационные билеты.

Сколько действуют результаты теории?

Если теория сдана, можно сразу сдать практический экзамен. После успешной сдачи теории у водителя есть шесть месяцев на сдачу практической части. Если за это время вождение не будет сдано, теорию придется пересдать в 30-дневный срок после проваленного практического экзамена.

Как проходит практический экзамен?

Те, кто сдает практический экзамен на права по категориям B, C, D, BE, CE, DE и подкатегориям C1, D1, C1E и D1E, сразу идет на городские дороги, минуя автодром. Ездят они по маршрутам, которые отвечают установленным требованиям. Те, кто сдает экзамен на права категорий A, M и подкатегорий A1 и B1, могут ездить только в пределах экзаменационной площадки (это автодром, автоматизированный автодром и закрытая площадка).

За сдачей на права наблюдает инспектор Госавтоинспекции. Он садится на пассажирское кресло автомобиля, и экзаменуемый начинает движение по маршруту. По указанию инспектора водитель должен выполнить маневры (разгон, торможение, парковку, разворот и так далее).

Инспектор в процессе поездки оценивает, как экзаменуемый выполняет команды. За ошибки он начисляет штрафные баллы. Неудовлетворительную оценку он может поставить по критериям, которые закреплены в пунктах 162.1–162.13.4 приказа МВД России № 80 от 20.02.2021. В правилах сдачи экзамена есть пять видов ошибок, за которые начисляется разное количество штрафных баллов. Максимум можно набрать семь штрафных баллов – если это случилось, экзамен заканчивается. Самый суровый "штраф" дают за серьезные ошибки, четыре и три балла ставят за средние ошибки, а два и один балл – за незначительные.

Можно ли пересдать проваленный экзамен?

По изменениям 2020 года, внесенным в постановление правительства РФ от 24.10.2014 года № 1097, пересдать теорию можно через неделю, но не позднее чем через месяц после сдачи экзамена. После третьей попытки интервал между сдачами увеличивается. Попробовать себя в четвертый и последующие разы можно не ранее чем через шесть, но не позднее чем через девять месяцев с даты последней попытки.

Пересдать "практику" можно в период от недели до двух месяцев после последней сдачи. Если экзаменуемый провалил три первые попытки, то далее интервал между следующими экзаменами будет от шести до девяти месяцев.

При этом пересдавать экзамены в ГАИ можно сколько угодно раз. Новые документы для пересдач готовить не надо. Исключение есть лишь для медицинской справки, которая действует ровно год с момента получения. Также за пересдачи платить не нужно – достаточно один раз оплатить госпошлину за выдачу прав от двух до трех тысяч рублей.

Дорожный знак "Въезд запрещен" / Фото: amic.ru

Могут ли не допустить до сдачи экзамена?

К экзамену на права могут и не допустить. Причиной недопуска может быть потеря необходимых документов или окончание срока их действия (например, может быть устаревший паспорт или медсправка).

Кроме того, водитель, лишенный права управления за грубое нарушение ПДД РФ и севший пьяным за руль, по вступившему в 2024 году закону не может сразу же после потери прав сдать теоретический экзамен.

Как получают водительские права?

Срок выдачи водительского удостоверения зависит от категории транспортного средства. Например, в случае категорий "A" и "M" и подкатегорий "A1" и "B1" он не должен превышать 15 рабочих дней, а при выдаче ВУ по категориям "B", "C", "D", "BE", "CE" и "DE" и подкатегориям "C1", "D1", "C1E" и "D1E" – 30 рабочих дней со дня приема к рассмотрению документов. В некоторых случаях проведение экзамена или выдачу ВУ могут приостановить (например, при истечении срока действия паспорта или медицинского заключения после подачи заявления). Информацию о ходе предоставления услуги можно посмотреть на портале госуслуг независимо от способа обращения.

В процессе оформления водительских прав вам сделают цветную личную фотографию. В удостоверении должны быть указаны серия и номер ВУ (на обеих сторонах удостоверения они должны совпадать), личная подпись водителя, разрешенные категории и подкатегории ТС, ограничения в действии ВУ, медицинские ограничения к управлению транспортным средством и другие данные.

Сколько действуют права?

Водительское удостоверение действует в течение десяти лет. При этом действие удостоверений, которые истекают с 1 января 2022-го по 31 декабря 2025-го, продлено на три года. Продление срока действия ВУ не требует внесения дополнительных изменений в данные документы.



ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

Социальная реклама