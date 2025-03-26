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Барнаулец нелегально заработал 30 тысяч рублей на эротических танцах

Он работал стриптизером без соответствующей регистрации

26 марта 2025, 22:40, ИА Амител

Стриптизер / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Стриптизер / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Суд оштрафовал жителя Барнаула, который работал стриптизером в вечерних и ночных программах различных заведений и при этом не был в них официально устроен. Об этом рассказали в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

В декабре 2024 года в полицию поступило сообщение "о выступлении обнаженного мужчины на праздничном мероприятии в одном из ночных клубов" краевой столицы. Фигурантом дела стал гражданин, который систематически подрабатывал стриптизером и не состоял в штате ни в одном увеселительном заведении.

"За два месяца эротические танцы принесли ему около 30 тысяч рублей дохода", – говорится в сообщении.

Полиция квалифицировала его действия как административное правонарушение, предусмотренное статьей "Осуществление предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации".

Мировой судья признал стриптизера виновным и назначил ему штраф в размере 500 рублей.

Барнаул суд забавные истории штрафы

Комментарии 14

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Гость

22:49:50 26-03-2025

Я бы на его месте прям там им из трусов Пятихатку вытащил

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Гость

23:22:22 26-03-2025

Гость (22:49:50 26-03-2025) Я бы на его месте прям там им из трусов Пятихатку вытащил...
Возможно, в тот момент он был уже без трусов

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Гость

07:23:46 27-03-2025

Гость (22:49:50 26-03-2025) Я бы на его месте прям там им из трусов Пятихатку вытащил... С таким доходом (тридцатка за 2 месяца) - пятихатка роскошь.

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Гость

23:14:07 26-03-2025

Незаконное предпринимательство предусматривает ещё конфискацию. Например, самогонный аппарат, автомобиль и т.д. У него ведь что-то одето было?

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Гость

00:32:56 27-03-2025

Гость (23:14:07 26-03-2025) Незаконное предпринимательство предусматривает ещё конфискац... Тут конфисковать надо не что одето, а что показывает

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Гость

13:51:45 27-03-2025

Гость (00:32:56 27-03-2025) Тут конфисковать надо не что одето, а что показывает... А что показывает?

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Гость

05:43:09 27-03-2025

Гость (23:14:07 26-03-2025) Незаконное предпринимательство предусматривает ещё конфискац... Конфисковать предмет заработка

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Гость

06:44:34 27-03-2025

30 тыс. за 2 месяца? Невелик спрос на медиков в стрингах...

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Гость

13:00:36 27-03-2025

Гость (06:44:34 27-03-2025) 30 тыс. за 2 месяца? Невелик спрос на медиков в стрингах... ... почему медиков

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Гость

14:59:41 27-03-2025

Гость (13:00:36 27-03-2025) почему медиков... Доктор немного подрабатывает, в редкие свободные часы.

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Гость

07:15:14 27-03-2025

А почему гезаконное предпринимательство? Почему не клуб, например, нагнули, что у них работник нелегал, за которого налог не платит организация?

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Гость

09:16:18 27-03-2025

Судье не было стыдно такое решение выносить?

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Гость

09:46:20 27-03-2025

Маршрутка (простите, стрипуха) уже лежала?

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Юс

13:35:46 27-03-2025

Из серии "ржунимагу")))

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