Барнаулец нелегально заработал 30 тысяч рублей на эротических танцах
Он работал стриптизером без соответствующей регистрации
26 марта 2025, 22:40, ИА Амител
Суд оштрафовал жителя Барнаула, который работал стриптизером в вечерних и ночных программах различных заведений и при этом не был в них официально устроен. Об этом рассказали в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.
В декабре 2024 года в полицию поступило сообщение "о выступлении обнаженного мужчины на праздничном мероприятии в одном из ночных клубов" краевой столицы. Фигурантом дела стал гражданин, который систематически подрабатывал стриптизером и не состоял в штате ни в одном увеселительном заведении.
"За два месяца эротические танцы принесли ему около 30 тысяч рублей дохода", – говорится в сообщении.
Полиция квалифицировала его действия как административное правонарушение, предусмотренное статьей "Осуществление предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации".
Мировой судья признал стриптизера виновным и назначил ему штраф в размере 500 рублей.
22:49:50 26-03-2025
Я бы на его месте прям там им из трусов Пятихатку вытащил
23:22:22 26-03-2025
Гость (22:49:50 26-03-2025) Я бы на его месте прям там им из трусов Пятихатку вытащил...
Возможно, в тот момент он был уже без трусов
07:23:46 27-03-2025
Гость (22:49:50 26-03-2025) Я бы на его месте прям там им из трусов Пятихатку вытащил... С таким доходом (тридцатка за 2 месяца) - пятихатка роскошь.
23:14:07 26-03-2025
Незаконное предпринимательство предусматривает ещё конфискацию. Например, самогонный аппарат, автомобиль и т.д. У него ведь что-то одето было?
00:32:56 27-03-2025
Гость (23:14:07 26-03-2025) Незаконное предпринимательство предусматривает ещё конфискац... Тут конфисковать надо не что одето, а что показывает
13:51:45 27-03-2025
Гость (00:32:56 27-03-2025) Тут конфисковать надо не что одето, а что показывает... А что показывает?
05:43:09 27-03-2025
Гость (23:14:07 26-03-2025) Незаконное предпринимательство предусматривает ещё конфискац... Конфисковать предмет заработка
06:44:34 27-03-2025
30 тыс. за 2 месяца? Невелик спрос на медиков в стрингах...
13:00:36 27-03-2025
Гость (06:44:34 27-03-2025) 30 тыс. за 2 месяца? Невелик спрос на медиков в стрингах... ... почему медиков
14:59:41 27-03-2025
Гость (13:00:36 27-03-2025) почему медиков... Доктор немного подрабатывает, в редкие свободные часы.
07:15:14 27-03-2025
А почему гезаконное предпринимательство? Почему не клуб, например, нагнули, что у них работник нелегал, за которого налог не платит организация?
09:16:18 27-03-2025
Судье не было стыдно такое решение выносить?
09:46:20 27-03-2025
Маршрутка (простите, стрипуха) уже лежала?
13:35:46 27-03-2025
Из серии "ржунимагу")))