Барнаулец нелегально заработал 30 тысяч рублей на эротических танцах

Он работал стриптизером без соответствующей регистрации

26 марта 2025, 22:40, ИА Амител

Стриптизер / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Суд оштрафовал жителя Барнаула, который работал стриптизером в вечерних и ночных программах различных заведений и при этом не был в них официально устроен. Об этом рассказали в управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

В декабре 2024 года в полицию поступило сообщение "о выступлении обнаженного мужчины на праздничном мероприятии в одном из ночных клубов" краевой столицы. Фигурантом дела стал гражданин, который систематически подрабатывал стриптизером и не состоял в штате ни в одном увеселительном заведении.

"За два месяца эротические танцы принесли ему около 30 тысяч рублей дохода", – говорится в сообщении.

Полиция квалифицировала его действия как административное правонарушение, предусмотренное статьей "Осуществление предпринимательской деятельности без соответствующей регистрации".

Мировой судья признал стриптизера виновным и назначил ему штраф в размере 500 рублей.