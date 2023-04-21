Барнаульские депутаты согласовали нового главу Железнодорожного района
До недавнего времени Андрей Курышин возглавлял МБУ "Автодорстрой"
21 апреля 2023, 10:44, ИА Амител
Депутаты Барнаульской гордумы единогласно утвердили на должность главы Железнодорожного района Андрея Курышина. Решение приняли на заседании БГД 21 апреля. "За" проголосовали все 39 депутатов, присутствующих в зале. Ранее Курышин руководил МБУ "Автодорстрой".
Андрей Курышин состоит в муниципальном резерве управленческих кадров Барнаула. Имеет два высших образования. Трудовой стаж – 25 лет, из них 10 – на руководящих должностях в муниципальных предприятиях города.
По мнению Курышина, ключевыми задачами в Железнодорожном районе станут переселение граждан из аварийного жилья, благоустройство территорий и ремонт дорог в частном секторе.
Напомним, что ещё до заседания Барнаульской гордумы кандидатуру Андрея Курышина одобрили на совете руководителей фракций и председателей комитетов БГД. Тогда многие депутаты выразили надежду, что с приходом к руководству опытного управленца из дорожно-строительной отрасли в Железнодорожном районе заметно улучшится качество дорог.
До Курышина Железнодорожный район возглавлял Михаил Звягинцев.
10:47:01 21-04-2023
Мужайтесь жители района
11:00:38 21-04-2023
А смысл? На прошлой неделе он "на белом глазу" всем говорил, что не надолго, максимум на 1,5 года.
11:54:28 21-04-2023
Поздравляем, Андрей Александрович!
12:27:56 21-04-2023
О. толку от него так же как и от расчистки дорог
12:28:21 21-04-2023
Поздравляем удачи и успехов! Район в надежных руках.