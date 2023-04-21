НОВОСТИПолитика

Барнаульские депутаты согласовали нового главу Железнодорожного района

До недавнего времени Андрей Курышин возглавлял МБУ "Автодорстрой"

21 апреля 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: duma-barnaul.ru
Фото: duma-barnaul.ru

Депутаты Барнаульской гордумы единогласно утвердили на должность главы Железнодорожного района Андрея Курышина. Решение приняли на заседании БГД 21 апреля. "За" проголосовали все 39 депутатов, присутствующих в зале. Ранее Курышин руководил МБУ "Автодорстрой".

Андрей Курышин состоит в муниципальном резерве управленческих кадров Барнаула. Имеет два высших образования. Трудовой стаж – 25 лет, из них 10 – на руководящих должностях в муниципальных предприятиях города.

По мнению Курышина, ключевыми задачами в Железнодорожном районе станут переселение граждан из аварийного жилья, благоустройство территорий и ремонт дорог в частном секторе.

Напомним, что ещё до заседания Барнаульской гордумы кандидатуру Андрея Курышина одобрили на совете руководителей фракций и председателей комитетов БГД. Тогда многие депутаты выразили надежду, что с приходом к руководству опытного управленца из дорожно-строительной отрасли в Железнодорожном районе заметно улучшится качество дорог.

До Курышина Железнодорожный район возглавлял Михаил Звягинцев.

Барнаул отставки и назначения

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

10:47:01 21-04-2023

Мужайтесь жители района

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:38 21-04-2023

А смысл? На прошлой неделе он "на белом глазу" всем говорил, что не надолго, максимум на 1,5 года.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:54:28 21-04-2023

Поздравляем, Андрей Александрович!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:27:56 21-04-2023

О. толку от него так же как и от расчистки дорог

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:28:21 21-04-2023

Поздравляем удачи и успехов! Район в надежных руках.

  8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров