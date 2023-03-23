Барнаульские волонтёры рассказали, с какой тревогой искали 13-летнюю девочку

Особенно встревожила информация, что подростка видели на берегу Оби – она шла по тонкому льду

23 марта 2023, 17:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле почти сутки искали пропавшую 13-летнюю девочку. За это время активисты осмотрели дворы и улицы, обследовали берег Оби, обзвонили медучреждения. Где в итоге прятался подросток, рассказали в группе поискового отряда "Лиза Алерт".

Напомним, 21 марта девочка ушла из дома и пропала. Поиски начали поздно вечером.

"Самое первое предположение, что девочка боится вернуться домой и находится недалеко. Отрабатываются все близлежащие дома, дворы, любимые места девочки для прогулки", – рассказали волонтёры.

К шести часам утра поиски никаких положительных результатов не принесли. После активисты позвонили в полицию, разместили ориентировку в соцсетях. Также начали обзванивать медицинские учреждения. Опять – безрезультатно.

"Понимаем, что девочки уже нет в районе её проживания и нам очень нужны свидетельства, чтобы понять, в каком направлении она движется. Время идёт, но свидетельств нет, девочка может уходить всё дальше и находиться в любом районе города", – отметили поисковики.

Примерно в полдень начали поступать сообщения о том, что похожую девочку видели, но это было вчера. Особенно встревожила информация, что видели её на берегу Оби – она шла по льду, что представляет большую опасность.

"Объявляем общий сбор. На место начали стягиваться добровольцы. Людей было много – около 20 поисковиков и много сотрудников полиции. Нужно было проверить берег и прибрежную территорию, посмотреть видеозаписи с камер, оповестить работников магазинов и торговых центров", – рассказали в группе.

Потом поступил звонок, что видели очень похожую девочку в торговом центре. Туда оперативно выехали сотрудники полиции и мама девочки. Подросток находился в ТЦ.