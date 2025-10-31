Барнаульский бизнесмен не признал вины в смертельном отравлении сотрудницы сероводородом
30 октября стартовал суд над бизнесменом, на предприятии которого два работника отравились сероводородом и один из них умер
31 октября 2025, 07:15, Антон Дегтярев
В Октябрьском районном суде Барнаула 30 октября 2025 года начали судить гендиректора предприятия "Алтай-лаваш" Евгения Осетрова за нарушение требований охраны труда, которое повлекло смерть сотрудницы на производстве. На первом заседании зачитали обвинительное заключение по делу, а бизнесмен не признал своей вины. Его адвокат считает виновным в случившемся другое предприятие и называет дело "сфабрикованным". Подробнее – в материале amic.ru.
Что это за дело?
По версии следствия, Осетров организовал помещение, где демонтировал санузел и установил душ. При этом он нарушил требования по подключению к канализационной сети и вентиляционной системе. Из-за этого через душевой трап в производственное помещение постоянно поступал сероводород.
30 сентября 2024 года две сотрудницы предприятия получили острое отравление парами сероводорода. Обеих женщин в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение токсикологии. Одна женщина скончалась в медицинском учреждении.
Из-за произошедшего возбудили уголовное дело по статье 143 ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Специалисты провели строительно-техническую и химическую экспертизы.
Превышение нормы в 12 раз
По словам прокурора, из-за нарушений приток воздуха поступал из систем канализации. По мнению гособвинения, Осетров не осуществил контроль за безопасными условиями труда работников. Он "предвидел возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде смерти работников", но "без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение этих последствий".
В заключении сказано, что предприниматель не принял меры по надлежащей эксплуатации помещения и допустил производственную деятельность "без проведения профилактических мероприятий". Еще Осетров допустил сотрудников к работе "без прохождения обучения по охране труда", в том числе по обучению безопасным методам выполнения работ и оказанию первой помощи, а также без инструктажа по охране труда, применению средств индивидуальной защиты и так далее.
В результате допущенных предпринимателем нарушений трудового кодекса, законов и требований, а также бездействия один человек скончался, а один попал в больницу, отметил прокурор. По словам гособвинителя, необходимый приток воздуха не обеспечивался, и в помещении скопился сероводород в концентрации 120 мг на кубический метр. Такой объем сероводорода в воздухе превысил предельно допустимую концентрацию "не менее чем в 12 раз".
В результате сотрудница Васина потеряла сознание, ее обнаружил другой работник по фамилии Шишов, который попытался вынести женщину из помещения, но также упал в обморок. По итогу оба они "получили острое отравление сероводородом". Также его получил и сам Осетров.
Потерпевшую Васину доставили в медучреждение, где она скончалась 5 октября 2024 года.
«Осетров в силу своего профессионального опыта и квалификации, занимая руководящую должность, субъективно и объективно имел возможность организовать соблюдение требований охраны труда и безопасного производства работ общества <...> путем прогнозирования возможности возникновения угрозы жизни работников <...>, а также путем устранения причин появления запахов сероводорода в различных частях нежилого помещения», – отметила прокурор.
"Приходится самому заниматься следствием"
При этом сам Осетров с позицией прокурора не согласился и вину в совершении преступления не признал. Он отметил, что даст показания по произошедшей трагедии.
«Сожалею, что не следствие, а я должен доказывать, как все произошло. Приходится самому заниматься следствием», – подчеркнул подсудимый.
Адвокат Осетрова также отметил, что его подзащитный невиновен, и это "подтверждается объективными доказательствами". Защитник назвал дело "сфабрикованным в отношении невиновного человека". Он считает, что виновны работники другого предприятия, которые 29 сентября произвели разгрузку цистерны с серной кислотой и "осуществившие 30 сентября какие-то технологические манипуляции с ней".
По словам адвоката, у стороны защиты есть и видеозапись этой разгрузки, однако следствие не учло всех этих фактов, уверен юрист. Он пообещал представить все доказательства и недоработки следствия на процессе. Также он заявил о необходимости проведения "комплексно-комиссионной экспертизы" с привлечением токсиколога, химика и других специалистов.
«Мы усматриваем, что произошел выброс сероводорода не в малом, а в большом количестве в канализационную сеть», – убежден адвокат.
Поэтому защита попросила сначала рассмотреть материалы дела, а уже затем допрашивать свидетелей, которых в деле порядка 70 человек. Однако прокурор потребовала, чтобы сначала прошел допрос свидетелей, а затем уже были изучены материалы дела. В итоге суд принял сторону гособвинителя, и сначала будут допрошены свидетели.
08:01:38 31-10-2025
Яконечно всех деталей не знаю. Но душевые есть на любом производстве и в них или в помещениях рядом с ними (раздевалки) чтото не слышал чтобы кто-то отравился сероводородом. И он же имеет сильный запах. Работать было бы невозможно. И почему именно в этот день потеряли сознание? Душевая там была уже длительное время или только что? Помещение не имела окон? Тут скорее всего адвокат прав, был большой сброс который вызвал резкое увеличение окнцентрации.
08:48:33 31-10-2025
Владислав (08:01:38 31-10-2025) Яконечно всех деталей не знаю. Но душевые есть на любом прои... Ну такой расклад правосудие не устроит. Кого тогда обвинять?
09:24:27 31-10-2025
Владислав (08:01:38 31-10-2025) Яконечно всех деталей не знаю. Но душевые есть на любом прои... А может там и пованивало, а руководство как всегда говорит: "Не нравится - увольняйтесь".
10:03:10 31-10-2025
Владислав (08:01:38 31-10-2025) Яконечно всех деталей не знаю. Но душевые есть на любом прои... Так кто же будет привлекать административный орган и коммунальные службы (там все схвачено), проще осудить руководителя и дело с концом.
09:40:17 31-10-2025
Походу шито белыми нитками. Если из канализации тянет, всем давно было бы известно и обсуждалось, что в душевой находиться невозможно. Дома оставь трубу открытой, жена запилит задолго до того, как кто-то отравится.
15:41:12 31-10-2025
Логика (09:40:17 31-10-2025) Походу шито белыми нитками. Если из канализации тянет, всем ... Там точно центральная канализация? Али все же септик?
14:07:58 31-10-2025
Сероводород в малых концентрациях отвратительно воняет. А в больших - уже не чувствуется. Поэтому гибнут люди.
Но откуда взялась большая концентрация? На канализации должен стоять сифон, т.е. гидрозатвор.
20:00:56 31-10-2025
вопрос больше к тому от куда такое превышение??? что являлось катализатором к такому превышению
21:08:06 10-11-2025
Он расположил производство в санитарно защитной зоне и ему говорили что пахнет , ему было без разницы , виноват , нужно нести ответственность за сотрудников , он убил человека своим безразличием и желанием зарабатывать деньги хорошие , но за маленькую аренду помещения !