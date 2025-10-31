НОВОСТИОбщество

Барнаульский бизнесмен не признал вины в смертельном отравлении сотрудницы сероводородом

30 октября стартовал суд над бизнесменом, на предприятии которого два работника отравились сероводородом и один из них умер

31 октября 2025, 07:15, Антон Дегтярев

Евгений Осетров / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев
В Октябрьском районном суде Барнаула 30 октября 2025 года начали судить гендиректора предприятия "Алтай-лаваш" Евгения Осетрова за нарушение требований охраны труда, которое повлекло смерть сотрудницы на производстве. На первом заседании зачитали обвинительное заключение по делу, а бизнесмен не признал своей вины. Его адвокат считает виновным в случившемся другое предприятие и называет дело "сфабрикованным". Подробнее – в материале amic.ru.

Что это за дело?

По версии следствия, Осетров организовал помещение, где демонтировал санузел и установил душ. При этом он нарушил требования по подключению к канализационной сети и вентиляционной системе. Из-за этого через душевой трап в производственное помещение постоянно поступал сероводород.

30 сентября 2024 года две сотрудницы предприятия получили острое отравление парами сероводорода. Обеих женщин в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение токсикологии. Одна женщина скончалась в медицинском учреждении.

Из-за произошедшего возбудили уголовное дело по статье 143 ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Специалисты провели строительно-техническую и химическую экспертизы.

Суд над Евгением Осетровым / Фото: amic.ru

Превышение нормы в 12 раз

По словам прокурора, из-за нарушений приток воздуха поступал из систем канализации. По мнению гособвинения, Осетров не осуществил контроль за безопасными условиями труда работников. Он "предвидел возможность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде смерти работников", но "без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение этих последствий".

В заключении сказано, что предприниматель не принял меры по надлежащей эксплуатации помещения и допустил производственную деятельность "без проведения профилактических мероприятий". Еще Осетров допустил сотрудников к работе "без прохождения обучения по охране труда", в том числе по обучению безопасным методам выполнения работ и оказанию первой помощи, а также без инструктажа по охране труда, применению средств индивидуальной защиты и так далее.

В результате допущенных предпринимателем нарушений трудового кодекса, законов и требований, а также бездействия один человек скончался, а один попал в больницу, отметил прокурор. По словам гособвинителя, необходимый приток воздуха не обеспечивался, и в помещении скопился сероводород в концентрации 120 мг на кубический метр. Такой объем сероводорода в воздухе превысил предельно допустимую концентрацию "не менее чем в 12 раз".

В результате сотрудница Васина потеряла сознание, ее обнаружил другой работник по фамилии Шишов, который попытался вынести женщину из помещения, но также упал в обморок. По итогу оба они "получили острое отравление сероводородом". Также его получил и сам Осетров.

Евгений Осетров / Фото: amic.ru

Потерпевшую Васину доставили в медучреждение, где она скончалась 5 октября 2024 года.

«Осетров в силу своего профессионального опыта и квалификации, занимая руководящую должность, субъективно и объективно имел возможность организовать соблюдение требований охраны труда и безопасного производства работ общества <...> путем прогнозирования возможности возникновения угрозы жизни работников <...>, а также путем устранения причин появления запахов сероводорода в различных частях нежилого помещения», – отметила прокурор.

"Приходится самому заниматься следствием"

При этом сам Осетров с позицией прокурора не согласился и вину в совершении преступления не признал. Он отметил, что даст показания по произошедшей трагедии.

«Сожалею, что не следствие, а я должен доказывать, как все произошло. Приходится самому заниматься следствием», – подчеркнул подсудимый.

Адвокат Осетрова / Фото: amic.ru

Адвокат Осетрова также отметил, что его подзащитный невиновен, и это "подтверждается объективными доказательствами". Защитник назвал дело "сфабрикованным в отношении невиновного человека". Он считает, что виновны работники другого предприятия, которые 29 сентября произвели разгрузку цистерны с серной кислотой и "осуществившие 30 сентября какие-то технологические манипуляции с ней".

По словам адвоката, у стороны защиты есть и видеозапись этой разгрузки, однако следствие не учло всех этих фактов, уверен юрист. Он пообещал представить все доказательства и недоработки следствия на процессе. Также он заявил о необходимости проведения "комплексно-комиссионной экспертизы" с привлечением токсиколога, химика и других специалистов. 

«Мы усматриваем, что произошел выброс сероводорода не в малом, а в большом количестве в канализационную сеть», – убежден адвокат.

Поэтому защита попросила сначала рассмотреть материалы дела, а уже затем допрашивать свидетелей, которых в деле порядка 70 человек. Однако прокурор потребовала, чтобы сначала прошел допрос свидетелей, а затем уже были изучены материалы дела. В итоге суд принял сторону гособвинителя, и сначала будут допрошены свидетели.

Комментарии

Avatar Picture
Владислав

08:01:38 31-10-2025

Яконечно всех деталей не знаю. Но душевые есть на любом производстве и в них или в помещениях рядом с ними (раздевалки) чтото не слышал чтобы кто-то отравился сероводородом. И он же имеет сильный запах. Работать было бы невозможно. И почему именно в этот день потеряли сознание? Душевая там была уже длительное время или только что? Помещение не имела окон? Тут скорее всего адвокат прав, был большой сброс который вызвал резкое увеличение окнцентрации.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:48:33 31-10-2025

Владислав (08:01:38 31-10-2025) Яконечно всех деталей не знаю. Но душевые есть на любом прои... Ну такой расклад правосудие не устроит. Кого тогда обвинять?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:24:27 31-10-2025

Владислав (08:01:38 31-10-2025) Яконечно всех деталей не знаю. Но душевые есть на любом прои... А может там и пованивало, а руководство как всегда говорит: "Не нравится - увольняйтесь".

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:10 31-10-2025

Владислав (08:01:38 31-10-2025) Яконечно всех деталей не знаю. Но душевые есть на любом прои... Так кто же будет привлекать административный орган и коммунальные службы (там все схвачено), проще осудить руководителя и дело с концом.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Логика

09:40:17 31-10-2025

Походу шито белыми нитками. Если из канализации тянет, всем давно было бы известно и обсуждалось, что в душевой находиться невозможно. Дома оставь трубу открытой, жена запилит задолго до того, как кто-то отравится.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:12 31-10-2025

Логика (09:40:17 31-10-2025) Походу шито белыми нитками. Если из канализации тянет, всем ... Там точно центральная канализация? Али все же септик?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:07:58 31-10-2025

Сероводород в малых концентрациях отвратительно воняет. А в больших - уже не чувствуется. Поэтому гибнут люди.
Но откуда взялась большая концентрация? На канализации должен стоять сифон, т.е. гидрозатвор.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:00:56 31-10-2025

вопрос больше к тому от куда такое превышение??? что являлось катализатором к такому превышению

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:08:06 10-11-2025

Он расположил производство в санитарно защитной зоне и ему говорили что пахнет , ему было без разницы , виноват , нужно нести ответственность за сотрудников , он убил человека своим безразличием и желанием зарабатывать деньги хорошие , но за маленькую аренду помещения !

  0 Нравится
Ответить
