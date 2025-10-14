Барнаульского бизнесмена будут судить за гибель сотрудницы от отравления сероводородом

Руководитель организации произвел несанкционированный демонтаж санузла, нарушив требования подключения к канализационной сети и вентиляционной системе, что привело к поступлению сероводорода

14 октября 2025, 21:15, ИА Амител

В Барнауле возбуждено уголовное дело в отношении местного предпринимателя, обвиняемого в нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть сотрудницы. Инцидент произошел на производстве хлеба и мучных изделий в Октябрьском районе города, сообщает СУ СК по краю.

Следствие установило, что руководитель организации арендовал помещение, где произвел несанкционированный демонтаж санузла и установил душ, нарушив требования подключения к канализационной сети и вентиляционной системе. Это привело к постоянному поступлению сероводорода в производственное помещение через душевой трап.

30 сентября 2024 года две сотрудницы предприятия получили острое отравление парами сероводорода. Обе женщины были госпитализированы в отделение токсикологии в тяжелом состоянии, однако одна из них скончалась в медицинском учреждении.

По факту происхождения возбуждено уголовное дело по статье 143 ("Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Проведены строительно-техническая и химическая экспертизы, собрана достаточная доказательственная база.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.