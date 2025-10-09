НОВОСТИПроисшествия

В Алтайском крае двое рабочих разбились при падении из ковша погрузчика

По факту происшествия возбуждено уголовное дело

09 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю
В Алтайском крае произошел несчастный случай на строительной площадке, унесший жизни двух рабочих. Трагедия случилась днем 8 октября во время монтажа уличного освещения, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Алтайскому краю и региональной прокуратуре.

По предварительной информации Следственного комитета, двое рабочих находились в поднятом на высоту 11 метров ковше погрузчика. Внезапно техника опрокинулась, и мужчины упали на бетонное покрытие. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Надзор за расследованием осуществляет прокуратура региона.

Алтайский край

Комментарии 8

Александр

20:40:52 09-10-2025

Из ковша погрузчика монтировать уличное освещение?Это моветон!

гость

21:04:19 09-10-2025

Александр (20:40:52 09-10-2025) Из ковша погрузчика монтировать уличное освещение?Это мовето... Это Барнаул. А попробуйте стаж и корки у водителя проверить.. 2 Человека в ковше ?? и переворот.

Гость

21:24:06 09-10-2025

гость (21:04:19 09-10-2025) Это Барнаул. А попробуйте стаж и корки у водителя проверить.... Алтайский район это вовсе не Барнаул. Но Алтайский край, да.

Гость

00:22:20 10-10-2025

гость (21:04:19 09-10-2025) Это Барнаул. А попробуйте стаж и корки у водителя проверить.... Происшествие случилось в Алтайском районе, не в Барнауле!

ДМВ

00:13:52 10-10-2025

Александр (20:40:52 09-10-2025) Из ковша погрузчика монтировать уличное освещение?Это мовето... На другом ресурсе ещё интереснее: "Рабочие занимались монтажом уличного освещения на ствол дерева"

Гость

07:47:05 10-10-2025

ДМВ (00:13:52 10-10-2025) На другом ресурсе ещё интереснее: "Рабочие занимались монтаж... И что такого? На турбазах такое можно часто увидеть.

Гость

00:03:02 10-10-2025

А хотелось с использованием подручной техникой да побыстрее...

Гость

15:50:55 10-10-2025

идиоты. взрослые мужики...

