В Алтайском крае двое рабочих разбились при падении из ковша погрузчика

По факту происшествия возбуждено уголовное дело

09 октября 2025, 20:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

В Алтайском крае произошел несчастный случай на строительной площадке, унесший жизни двух рабочих. Трагедия случилась днем 8 октября во время монтажа уличного освещения, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Алтайскому краю и региональной прокуратуре.

По предварительной информации Следственного комитета, двое рабочих находились в поднятом на высоту 11 метров ковше погрузчика. Внезапно техника опрокинулась, и мужчины упали на бетонное покрытие. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам. Надзор за расследованием осуществляет прокуратура региона.